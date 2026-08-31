Депутат Рады: «Директор ЦРУ предложил РФ вариант, при котором США минимизируют помощь Украине»

Игорь Шкапа.  
31.08.2026 13:03
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Иран, Политика, Россия, США, Украина


Никаких угроз и предупреждений в адрес России со стороны посетившего Москву директора ЦРУ не было.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никаких угроз и предупреждений в адрес России со стороны посетившего Москву директора ЦРУ не...

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У депутата поинтересовались, известно ли ей что-либо о деталях визита главы американской спецслужбы, который, якобы, как утверждает ряд западных медиа, привез предупреждение России не атаковать бывшие республики Советской Прибалтики.

«Я вчера разговаривала со знакомыми в США. Мне сказали, что основной вопрос стоял – это Иран и взаимодействие РФ с Ираном и его поддержка. А также стоял вопрос, что, если РФ прекращает помогать и поддерживать Иран, США минимизируют помощь для Украины. Это мне дали такую информацию. Я не могу её ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот просто констатирую как факт то, что мне было сказано», – сказала политик.

По словам ее источников, обсуждалась возможность возобновить переговорный трек по Украине.

«Что-либо глобального… о Балтии я впервые слышу, и мне это никто не подтвердил. А вот в контексте Ближнего Востока и Украины, да, действительно велись разговоры», – подчеркнула Скороход.

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English version :: Читать на английском Депутат Рады: «Директор ЦРУ предложил РФ вариант, при котором США минимизируют помощь Украине»

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