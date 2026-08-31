Депутат Рады: «Директор ЦРУ предложил РФ вариант, при котором США минимизируют помощь Украине»
Никаких угроз и предупреждений в адрес России со стороны посетившего Москву директора ЦРУ не было.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
У депутата поинтересовались, известно ли ей что-либо о деталях визита главы американской спецслужбы, который, якобы, как утверждает ряд западных медиа, привез предупреждение России не атаковать бывшие республики Советской Прибалтики.
«Я вчера разговаривала со знакомыми в США. Мне сказали, что основной вопрос стоял – это Иран и взаимодействие РФ с Ираном и его поддержка. А также стоял вопрос, что, если РФ прекращает помогать и поддерживать Иран, США минимизируют помощь для Украины. Это мне дали такую информацию. Я не могу её ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот просто констатирую как факт то, что мне было сказано», – сказала политик.
По словам ее источников, обсуждалась возможность возобновить переговорный трек по Украине.
«Что-либо глобального… о Балтии я впервые слышу, и мне это никто не подтвердил. А вот в контексте Ближнего Востока и Украины, да, действительно велись разговоры», – подчеркнула Скороход.
English version :: Читать на английском Депутат Рады: «Директор ЦРУ предложил РФ вариант, при котором США минимизируют помощь Украине»