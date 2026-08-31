Депутат Рады: «Федоров заходил с голой ж…пой, а ушел долларовым миллиардером»
Оставленный экс-минситр обороны Михаил Федоров, выдающий теперь себя за борца с коррупцией, сказочно обогатился, став членом Зе-команды
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне хочется напомнить, что господин Фёдоров на сегодняшний день мультимиллиардер долларовый. А заходил он, такой великий некоррупционер, с голой жопой в команду Владимира Зеленского. И мне хочется напомнить, что до этого, до того, как он стал великим политиком, он обманывал женщин и продавал им секреты похудения. Это надо напоминать нашим великим людям для того, чтобы они анализировали вообще всё, что происходит и кто что заявляет», – сказала Скороход.
Она считает, что Федорову следует отчитаться о своих доходах.
«Прикрываться красивыми историями – это, конечно, всё очень модно. Но кошельки за границей в различных криптовалютах никто не отменял. Пусть за них отчитается сначала, а потом нам рассказывает, как жить», – считает депутат.
Ведущий напомнил, что Федоров сейчас требует от уволившего его Зеленского рассказать, знал ли тот о масштабных коррупционных схемах в его окружении.
«Извините, для того, чтобы Фёдоров что-то требовал от Зеленского, как минимум Фёдорову нужно вернуть всё, что он взял. А тогда уже что-либо требовать. А так получается, ёжик прыгает на ёжике, и они колются», – резюмировала Скороход.
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