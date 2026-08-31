Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Оставленный экс-минситр обороны Михаил Федоров, выдающий теперь себя за борца с коррупцией, сказочно обогатился, став членом Зе-команды

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мне хочется напомнить, что господин Фёдоров на сегодняшний день мультимиллиардер долларовый. А заходил он, такой великий некоррупционер, с голой жопой в команду Владимира Зеленского. И мне хочется напомнить, что до этого, до того, как он стал великим политиком, он обманывал женщин и продавал им секреты похудения. Это надо напоминать нашим великим людям для того, чтобы они анализировали вообще всё, что происходит и кто что заявляет», – сказала Скороход.

Она считает, что Федорову следует отчитаться о своих доходах.

«Прикрываться красивыми историями – это, конечно, всё очень модно. Но кошельки за границей в различных криптовалютах никто не отменял. Пусть за них отчитается сначала, а потом нам рассказывает, как жить», – считает депутат.

Ведущий напомнил, что Федоров сейчас требует от уволившего его Зеленского рассказать, знал ли тот о масштабных коррупционных схемах в его окружении.