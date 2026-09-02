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С новым главкомом Михаилом Драпатым ВСУ снова начали делать упор на танки, от чего давно отказался его предшественник мясник Сырский.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на данные Минобороны РФ, согласно которым, среди прочего, за август было уничтожено 15 танков ВСУ, что на 10 больше, чем в июле.

«Исходя из этих данных, видно, что наращивание использования. автомобилей и лёгких БМП продолжается. И тут сразу выделяется трёхкратное увеличение использования танков. Это может быть связано с изменением тактики и стратегии нового украинского главкома. Его предшественник уже понял бесперспективность танковых сражений. Драпатый, наверное, решил, что он умнее, и бездумными операциями сократил парк тяжёлой техники, – чему я, в принципе, не против, думаю, точно так же, как и вы», – прокомментировал Марочко.

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