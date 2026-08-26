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Проблема Запада заключается в том, что он, заведомо зная, что не может изменить положение дел на фронте в пользу Украины, каждый раз предлагает России различные варианты заморозки конфликта – фактически, аналог «бредовых» Минских соглашений.

Об этом в эфире видеоблога «Геополитбюро» заявил политический философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раз за разом России последний год предлагают в разных вариантах заморозку конфликта по линии фронта. Теперь Европа, Трамп, Ватикан пришли к единому плану… О чём там речь? Опять прекращение огня, отвод войск обеих сторон от линии соприкосновения, буферные зоны – ну, такой «Минск-3». Откуда берётся вот эта бредовая история и почему она бредовая? Это коллективный троцкизм на марше – ни мира, ни войны, но противостояние продолжить. Вот примерно это состояние все выбирают и предлагают России. Единственная проблема этих «гениальных людей» – Россия не согласна на такой план… Понимают, что мы могут изменить реально положение на фронте, но будут рассказывать друг другу такие сказки, которые создают картину мира, где пойти на минимальные требования России не представляется возможным. В итоге этот дурной спектакль продолжается… Чтобы перейти к той стадии решений, на которые согласна была бы Россия, без катарсиса невозможно. Это и есть побочный эффект российской военной стратегии, что он не даёт катарсиса в моменте», – заявил Щелин.

На уточняющий вопрос ведущего, что именно Щелин имеет в виду под понятием катарсиса, эксперт ответил, что речь идет о российских танках под Киевом или падении Одессы.