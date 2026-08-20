Ермак и сейчас «живее всех живых» – Бондаренко

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Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший со скандалом в отставку после возбуждения против него уголовного дела об отмывании около 10,5 млн евро, сохраняет свои позиции в украинской власти.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ермак усилил свои позиции. Могу это ответственно сказать. Усилил свои позиции сейчас снова по сравнению с тем, что было два месяца назад. Сейчас Ермак снова в фаворе. Да, он не занимает какую-то важную формальную должность, но он все равно является… Перефразируя одного из классиков современной украинской политической мысли, Андрей Ермак – это тоже неплохая должность», – сказал Бондаренко.

Вчера насажденная на Украине Западом «антикоррупционная» структура НАБУ опубликовала очередную серию прослушек действующих чиновников офиса президента, в которых они упоминают Ермака с большим пиететом.

При этом грантовое издание «Зеркало недели» сообщает, что НАБУ готовится предъявить Ермаку еще одно обвинение о незаконном обогащении.

Параллельно офис президента готовит действия против НАБУ и САП, в том числе с использованием показаний экс-депутата Федора Христенко против главы САП Александра Клименко, сообщают украинские СМИ.