Надо продолжать наносить жесткие удары по Украине и не прекращать блокаду Одессы.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил политолог Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны серьёзно ломать украинскую власть и украинскую армию. Чем сильнее и жёстче это делать, тем Запад будет больше готов к переговорам, потому что Запад понимает только силу, это мы убедились на протяжении всей истории.

И я хочу напомнить, что падение Советского Союза началось именно во внешнеполитической сфере, когда мы решили с ними договариваться, начиная с Хельсинских соглашений. А Запад в это время вёл против нас откровенную войну.

Цель должна быть только одна – победа, уничтожение врага. И тогда враг будет это чувствовать, и сам будет хотеть перемирия», – сказал Баранчик.