«Если враг запросил перемирия – его надо бить дальше» – Баранчик

Максим Столяров.  
29.08.2026 19:01
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Надо продолжать наносить жесткие удары по Украине и не прекращать блокаду Одессы.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил политолог Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Надо продолжать наносить жесткие удары по Украине и не прекращать блокаду Одессы. Об этом...

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«Мы должны серьёзно ломать украинскую власть и украинскую армию. Чем сильнее и жёстче это делать, тем Запад будет больше готов к переговорам, потому что Запад понимает только силу, это мы убедились на протяжении всей истории.

И я хочу напомнить, что падение Советского Союза началось именно во внешнеполитической сфере, когда мы решили с ними договариваться, начиная с Хельсинских соглашений. А Запад в это время вёл против нас откровенную войну.

Цель должна быть только одна – победа, уничтожение врага. И тогда враг будет это чувствовать, и сам будет хотеть перемирия», – сказал Баранчик.

«Стоит ли нам сейчас вестись на их предложения? Мы видим, что сейчас у них возникли очень серьёзные проблемы с экспортом в результате ударов по портам. А это одна из основ бюджета.

Соответственно, Западу надо вкладывать больше денег даже на чисто экономическую поддержку Украины. Это, казалось бы, копейки, но, тем не менее, это очень мощный политический фактор.

Если враг просит перемирия, его надо бить дальше. Особенно, когда у него внутриполитические проблемы», – добавил выступающий.

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English version :: Читать на английском «Если враг запросил перемирия – его надо бить дальше» – Баранчик

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