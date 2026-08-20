Европа в панике, что русские спокойно дойдут до Атлантики – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
20.08.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Европе начинается «критично-паническая» обстановка, потому что она понимает, что не готова к противостоянию с Россией. Ситуация может повторить конец 30-х годов прошлого века, когда «старая Европа» «сольет» своих союзников.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе начинается «критично-паническая» обстановка, потому что она понимает, что не готова к противостоянию...

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«Европа уверена, что до них не дойдут, или если дойдут, то страны Балтии отдадут, может быть, Польшу, может быть Чехию, и дальше Россия не пойдет. А там с Россией смогут договориться.

Повторяется ситуация конца 30-х, начала 40-х годов… В соглашение диктатору отдаются некоторые страны, чтобы обеспечить собственное существование. Но как показала история, господа немцы дошли достаточно быстро до границ Атлантического берега и завоевали всю Европу…», – напомнил он.

«Возможности Российской империи, касающиеся нанесения мощных воздушных ударов с применением нового оружия, новых способов ведения войны по всей Европе, достаточно велики.

Европа понимает, что они нихрена пока не готовы. Они мощно наращивают свой оборонный потенциал, но что касается воспитания духа воинов, ну, простите, это достаточно сложно. Потому что они всегда знали, что они там будут со стороны – американцы, все будут делать американцы. Не сложилось, и сейчас ситуация критично-паническая в Европе», – заключил Кривонос.

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