Европа в панике, что русские спокойно дойдут до Атлантики – генерал ВСУ

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В Европе начинается «критично-паническая» обстановка, потому что она понимает, что не готова к противостоянию с Россией. Ситуация может повторить конец 30-х годов прошлого века, когда «старая Европа» «сольет» своих союзников.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа уверена, что до них не дойдут, или если дойдут, то страны Балтии отдадут, может быть, Польшу, может быть Чехию, и дальше Россия не пойдет. А там с Россией смогут договориться. Повторяется ситуация конца 30-х, начала 40-х годов… В соглашение диктатору отдаются некоторые страны, чтобы обеспечить собственное существование. Но как показала история, господа немцы дошли достаточно быстро до границ Атлантического берега и завоевали всю Европу…», – напомнил он.