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У Москвы новый подход к украинскому конфликту: теперь ряд европейских стран считаются непосредственными участниками войны, что, согласно российским военным доктринам, является поводом для нанесения ядерного удара.

Об этом в эфире видеоканала Österreichs Bundesheer заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Австриец продемонстрировал кадры поражения российскими дронами гражданских грузовиков, «которые украинцы используют для запуска беспилотников по России».

«Как видно на этих двух снимках, российская атака на украинской территории оказалась успешной: был поражен логистический центр, где как раз находилось множество таких грузовиков, использовавшихся украинцами для ударов по российским целям. Говоря об этих беспилотниках, не стоит забывать, что многие из них уже производятся в Европе. И нельзя забывать, что Россия знает об этом и активно угрожает Европе за подобные действия», – отмечает полковник.

Он говорит, что у русских есть определенная стратегия, которую они называют «эскалация ради деэскалации».