Генерал МВД – руководству России: Чего вы ждёте? Пора бить по Жешуву

Анатолий Лапин.  
02.09.2026 10:51
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Польша, Россия, Украина


Россия должна нанести упреждающий удар «Орешником» по польскому Жешуву, который является крупной перевалочной базой по доставке военных грузов на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна нанести упреждающий удар «Орешником» по польскому Жешуву, который является крупной перевалочной базой...

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«Нет средств перехвата «Орешника». Мы испытали уже «Орешники», и они есть в достаточном количестве у нас.И возникает вопрос – мы будем смотреть и ждать, пока страны НАТО, Евросоюза начнут через Украину или непосредственно сами наносить удары по России? Они уже это делают.

Ждут, когда будут массированные удары? А нужно ли это ждать? Все говорят, что если мы нанесем упреждающий удар по одной из стран НАТО, то это равносильно начало войны с НАТО. А сейчас не война идёт? Зачем мы себя обманываем?

Война уже идёт.Две трети всей бронетехники НАТО сосредоточены в регионе Жешув в Польше. Рядом аэродромы, где находится боевая авиация НАТО. Если мы применим один «Орешник» по Жешуву, по стране НАТО, по польскому, но не по мирному населению, по складам с вооружением, с боеприпасами, с бронетехникой и военным аэродромом, что, начнется война ядерная?

Да никогда они не начнут ядерную войну против России. Потому что у нас и президент объявлял, и руководство Минобороны, что 10 минут достаточно для уничтожения сейчас любой страны НАТО при начале ядерной войны против России. А Россию не уничтожат.

Жешув должен быть обречен, Жешув должен быть уничтожен вместе со всеми складами, с бронетехникой, с боеприпасами и со всем, и это случится, я думаю, уже в этом году. И всё закончится тогда», – заявил Овчинский.

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English version :: Читать на английском Генерал МВД – руководству России: Чего вы ждёте? Пора бить по Жешуву

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