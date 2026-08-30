Генерал РФ: Война на Украине – это последнее, что ещё объединяет Запад
Запад боится окончания войны на Украине, поскольку без этой «скрепы» он начнёт распадаться.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Центра научно-аналитической информации ИВ РАН, генерал-майор запаса, доктор политических наук Николай Плотников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы этот мониторинг ведём еженедельно – и можем утверждать, что с 1 января практически каждый день в Жешув приземляется по два-три транспортника, привозящие различные военные грузы. Каждый из них на борту несёт от 20 до 100 тонн. Помимо этого, из Жешува каждую неделю совершаются санитарные рейсы в военные госпитали стран НАТО. Вывозят раненых иностранных военных специалистов, иностранных боевиков и высокопоставленных чиновников ВСУ.
Спутниковые группировки, разведывательная авиация НАТО ведут интенсивную разведку территории России. Полёты разведывательной авиации как правило либо предшествует, либо совпадают с ударами ВСУ по территории России. Это мы уже не раз отслеживали.
Помощь не стала меньше, она приобрела другие формы. По сравнению с прошлым годом интенсивность полётов грузовиков в Жешув – не уменьшилась. В некоторые периоды мы наблюдаем всплески прилётов транспортников. Как правило, они совпадают либо с массированными потом ударами по территории РФ. Либо с попытками «контрнаступа» ВСУ», – рассказал Плотников.
«Западу мир на Украине не нужен. Война — это единственное, что объединяет сейчас Запад. Миграционный кризис показал, что Евросоюз далеко не един, каждый сам за себя. Война на Украине кончится, скреп не будет – и западное единение начнёт разрушаться. Ничего не изменилось. Всё, как было, так и есть. Запад намерен воевать с нами в долгую», – подчеркнул эксперт.
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