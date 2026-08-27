Глава МИД ФРГ: Да, мы готовимся к военному конфликту с Россией

Анатолий Лапин.  
27.08.2026 09:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Украина


В Германии растет осознание того, что прямой военный конфликт с Россией вполне реален, потому что противостояние уже идет во многих сферах.

Об этом в эфире «Радио Хартия» заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Германии растет осознание того, что прямой военный конфликт с Россией вполне реален, потому...

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«Это происходит медленно, осознание постепенно растет. Но думаю, это вполне нормально, не хотеть признавать такое, пытаться вытеснить это из сознания. Так было на Украине, и сейчас так же происходит во многих других странах НАТО.

В странах Балтии, наверное, ситуация другая, в Польше, наверное, тоже. В Германии это осознание начинает расти, ведь мы также замечаем, что во многих сферах уже есть противостояние с Россией.

Так что, думаю, нам и там нужно найти правильный баланс, не бояться, но в то же время быть бдительными и лучше готовиться к возможному военному противостоянию.

Как я уже говорил, здесь действует очень древний принцип: если хочешь мира, готовься к войне.

Это значит, что мы должны как можно лучше подготовиться с нашими вооруженными силами, а также системой гражданской защиты. Во всех этих областях мы можем многому научиться у Украины и, думаю, это также то, что мы сейчас в ходе этой войны констатируем», – заявил Вадефуль.

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English version :: Читать на английском Глава МИД ФРГ: Да, мы готовимся к военному конфликту с Россией

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