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В Германии растет осознание того, что прямой военный конфликт с Россией вполне реален, потому что противостояние уже идет во многих сферах.

Об этом в эфире «Радио Хартия» заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это происходит медленно, осознание постепенно растет. Но думаю, это вполне нормально, не хотеть признавать такое, пытаться вытеснить это из сознания. Так было на Украине, и сейчас так же происходит во многих других странах НАТО. В странах Балтии, наверное, ситуация другая, в Польше, наверное, тоже. В Германии это осознание начинает расти, ведь мы также замечаем, что во многих сферах уже есть противостояние с Россией. Так что, думаю, нам и там нужно найти правильный баланс, не бояться, но в то же время быть бдительными и лучше готовиться к возможному военному противостоянию. Как я уже говорил, здесь действует очень древний принцип: если хочешь мира, готовься к войне. Это значит, что мы должны как можно лучше подготовиться с нашими вооруженными силами, а также системой гражданской защиты. Во всех этих областях мы можем многому научиться у Украины и, думаю, это также то, что мы сейчас в ходе этой войны констатируем», – заявил Вадефуль.

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