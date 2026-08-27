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Украинские националисты пожирают друг друга в борьбе за власть.

Об этом в эфире униатского видеоблога «Живое телевидение» заявил глава УКГКЦ Святослав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как раз когда Украина еще раз открыла для себя фигуру Евгения Коновальца, еще раз поняли не только его значение для нашего освободительного движения, но тоже слышали, что произошло. Что говорил его убийца, этот советский диверсант Судоплатов? Речь шла о том, что Сталин перед ним поставил задачу не только обезглавить провод ОУН, но и перессорить между собой членов этого провода. Сталин хотел, чтобы украинцы начали друг друга пожирать в борьбе за власть. И, к сожалению, исторически так произошло. И я думаю, что те определенные схемы борьбы против Украины и вообще украинского дела, которые начал Сталин, они никуда не делись. Россия действует так же», – заявил униатский митрополит.

По его словам, угрозой для Украины являются не только военные действия, но и «диверсионная работа России внутри украинской общины, внутри украинского общества, попытки поссорить украинцев между собой».

«Интересно послушать праведного митрополита Андрея Шептицкого, который еще в 1943 году в своем послании «Как строить родной дом» писал такие слова, что у украинцев есть несомненно желание иметь свое государство. Так же существует такое стремление иметь государство именно таким, каким его себе представляет та или иная политическая партия, клика, или то или иное лицо. Если мое представление об Украине отличается от вашего, автоматически мы начинаем тогда войну друг с другом. И это та огромная опасность, которая зрела тогда, но зреет и сегодня», – опасается Святослав.

Впрочем, он дипломатично умолчал, что упомянутый им Шептицкий славил Гитлера, но при этом конфликтовал с ОУН, особенно с бандеровцами, осуждая их террористические методы.

Более того, после освобождения Львова в 1944-м он направил письмо Сталину, назвав его «Вождем и Великим Маршалом непобедимой Красной Армии». В этом же году подготовленная скончавшимся на тот момент митрополитом униатов делегация отправилась в Москву, где пожертвовала 100 тысяч рублей на нужды Красной Армии.