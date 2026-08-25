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Последняя встреча так называемой «коалиции желающих» не слишком оптимистична для Украины.

Об этом в эфире канала France 24 заявил офицер британской военной разведки в отставке, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, поддерживающий киевский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хотелось бы звучать пессимистично, но, полагаю, ответ таков: это просто очередная встреча, призванная продемонстрировать и укрепить поддержку. Украина, как и на протяжении последних 4,5 лет находится в сложном положении. Ситуация, по сути, не изменилась за последние несколько месяцев. И я считаю, что это политический жест. Европа объявила о создании коалиции по противоракетной обороне еще пару месяцев назад, в июле. Полагаю, это, по сути, лишь повторное заявление. И давайте будем откровенны: ни одна из этих систем — как я уже говорил — не будет введена в строй еще долгие годы», – сказал Ледвидж.

Он добавил, что Украина, в первую очередь, сейчас нуждается в ракетах-перехватчиках, способных сбивать российскую баллистику, отметив, что здесь только два варианта: система Patriot и французско-итальянская система SAMP/T.

«Однако проблема в том, что ни у Франции, ни у Италии нет достаточного количества таких ракет. Речь идет о цифрах порядка нескольких сотен. Украина запросила у США 300 ракет для Patriot. Думаю, крайне маловероятно, что она получит их в ближайшей или даже среднесрочной перспективе. Франция и Италия могли бы попытаться собрать воедино остатки своих арсеналов, но это, разумеется, оставило бы эти страны беззащитными перед возможной атакой и лишило бы их боеспособности или серьезно ее подорвало. Так что с точки зрения возможностей противоракетной обороны выбор сейчас крайне ограничен», – говорит британец.

По его словам, Украина оказывается в очень сложном положении в плане защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет, «каждая из которых способна нести боезаряд весом около полтонны».