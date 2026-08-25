«Грозная сила»: британский офицер попал под удар российской баллистики
Последняя встреча так называемой «коалиции желающих» не слишком оптимистична для Украины.
Об этом в эфире канала France 24 заявил офицер британской военной разведки в отставке, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, поддерживающий киевский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Не хотелось бы звучать пессимистично, но, полагаю, ответ таков: это просто очередная встреча, призванная продемонстрировать и укрепить поддержку. Украина, как и на протяжении последних 4,5 лет находится в сложном положении.
Ситуация, по сути, не изменилась за последние несколько месяцев. И я считаю, что это политический жест. Европа объявила о создании коалиции по противоракетной обороне еще пару месяцев назад, в июле. Полагаю, это, по сути, лишь повторное заявление.
И давайте будем откровенны: ни одна из этих систем — как я уже говорил — не будет введена в строй еще долгие годы», – сказал Ледвидж.
Он добавил, что Украина, в первую очередь, сейчас нуждается в ракетах-перехватчиках, способных сбивать российскую баллистику, отметив, что здесь только два варианта: система Patriot и французско-итальянская система SAMP/T.
«Однако проблема в том, что ни у Франции, ни у Италии нет достаточного количества таких ракет. Речь идет о цифрах порядка нескольких сотен. Украина запросила у США 300 ракет для Patriot. Думаю, крайне маловероятно, что она получит их в ближайшей или даже среднесрочной перспективе.
Франция и Италия могли бы попытаться собрать воедино остатки своих арсеналов, но это, разумеется, оставило бы эти страны беззащитными перед возможной атакой и лишило бы их боеспособности или серьезно ее подорвало.
Так что с точки зрения возможностей противоракетной обороны выбор сейчас крайне ограничен», – говорит британец.
По его словам, Украина оказывается в очень сложном положении в плане защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет, «каждая из которых способна нести боезаряд весом около полтонны».
«Я сам попадал под их обстрел. Они представляют собой грозную силу. И, судя по всему, их целями становятся украинские производственные объекты», – резюмировал Ледвидж.
English version :: Читать на английском «Грозная сила»: британский офицер попал под удар российской баллистики