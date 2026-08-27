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Делающий громкие политические заявления бывший спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог находится на содержании у украинского олигарха, зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примите во внимание, что Келлог на сегодняшний день не является американским официальным лицом. Трамп публично назвал его идиотом, отстранил его от любых дел. Сегодня Келлог может представлять интересы разве что Виктора Пинчука. Задумайтесь, кто платит сегодня его дочке, когда она ездит по разным тусовкам. То есть, он приезжает, чтобы озвучить определенные мессенджи, необходимые Киеву. Более того, его использовали, чтобы примирить людей Зеленского и Федорова. И насколько я знаю, он не добился результата», – сказал Бондаренко.

Побывавший на прошлой неделе на Украине Келлог назвал ошибкой участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах, утверждал, что президент США Дональд Трамп не станет давить на украинского узурпатора Владимира Зеленского требованием передать России оставшуюся часть ДНР, а также призвал начать мобилизацию украинских женщин.