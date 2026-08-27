«Идиоту» Келлогу не удалось помирить Федорова с Зеленским

Елена Острякова.  
27.08.2026 12:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 585
 
Дзен, Политика, США, Украина


Делающий громкие политические заявления бывший спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог находится на содержании у украинского олигарха, зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Делающий громкие политические заявления бывший спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог находится на содержании...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Примите во внимание, что Келлог на сегодняшний день не является американским официальным лицом. Трамп публично назвал его идиотом, отстранил его от любых дел. Сегодня Келлог может представлять интересы разве что Виктора Пинчука. Задумайтесь, кто платит сегодня его дочке, когда она ездит по разным тусовкам. То есть, он приезжает, чтобы озвучить определенные мессенджи, необходимые Киеву. Более того, его использовали, чтобы примирить людей Зеленского и Федорова. И насколько я знаю, он не добился результата», – сказал Бондаренко.

Побывавший на прошлой неделе на Украине Келлог назвал ошибкой участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах, утверждал, что президент США Дональд Трамп не станет давить на украинского узурпатора Владимира Зеленского требованием передать России оставшуюся часть ДНР, а также призвал начать мобилизацию украинских женщин.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Идиоту» Келлогу не удалось помирить Федорова с Зеленским

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора