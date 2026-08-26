Кедми: «Ужас-ужас для Европы – Россия готовит «Орешник-2»
Европейскому производителю вооружений не угнаться за российскими объёмами.
Об этом на канале политолога Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я только такой намёк дам, очень маленький. В Европе все пришли в ужас от «Орешника». От его качества. А сейчас на вооружение встанет новый вариант «Орешника — «Орешник-2».
То есть первый для них был ужас. А второй — это будет ужас-ужас. И что у них против этого есть? А что у них есть против «Циркона»? А против «Герани-4»?
У них было много беспилотников, они грозятся. Британия говорит: мы, там, или Германия, поставим Украине несколько миллионов беспилотников. Россия сейчас планирует производить в год 15 млн. Причём каждый раз более усовершенствованные. Так куда они лезут?», – сказал Кедми.
«Да, у них есть отдельные… технологии у них хорошие. Наследники группы Rheinmetall делают неплохие. Но количество их очень маленькое», – добавил эксперт.
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