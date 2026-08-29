Хитрая украинская «адекватница»: «С одной стороны – удачи нашим дипстрайкам, с другой – призываем к миру»

Вадим Москаленко.  
29.08.2026 12:15
  (Мск) , Киев
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Политика, Проституция, Украина


Депутат Верховной рады Анна Скороход, после изгнания из фракции Зеленского играющая роль «адекватной украинки», дала интервью, раскрывающее хитрую позицию подобных политиков-первертышей.

Если у Киева не получится уничтожить производство российской баллистики, то нужно просить мира, объявила Скороход.

Депутат Верховной рады Анна Скороход, после изгнания из фракции Зеленского играющая роль «адекватной украинки»,...

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«На сегодняшний день РФ производит от 120 баллистических ракет в месяц, это означает, что, если даже вся Европа будет производить и отдавать нам ракеты ПВО, их всё равно не хватит. …В отношении ракет ПВО нам предоставила помощь Великобритания не в большом количестве, но всё равно на том спасибо.

Но, как мы уже говорили, РФ очень много производит баллистических ракет. И если цель, которую на сегодняшний день поставили, по уничтожению именно производства, нами не будет достигнута, то у нас нечем перекрывать потребности в ракетах ПВО», – печалилась Скороход.

«Поэтому, с одной стороны, пожелаем удачи нашим дипстрайкам, с другой – призовём к миру. Потому что всё равно ничем, кроме мира, это всё не закончится. Сколько ж можно друг друга уничтожать? Поэтому я считаю, нужно вернуться поскорее в переговорный процесс», – выступала депутатка в духе «и нашим, и вашим».

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English version :: Читать на английском Хитрая украинская «адекватница»: «С одной стороны – удачи нашим дипстрайкам, с другой – призываем к миру»

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