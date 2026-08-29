Депутат Верховной рады Анна Скороход, после изгнания из фракции Зеленского играющая роль «адекватной украинки», дала интервью, раскрывающее хитрую позицию подобных политиков-первертышей.

Если у Киева не получится уничтожить производство российской баллистики, то нужно просить мира, объявила Скороход.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На сегодняшний день РФ производит от 120 баллистических ракет в месяц, это означает, что, если даже вся Европа будет производить и отдавать нам ракеты ПВО, их всё равно не хватит. …В отношении ракет ПВО нам предоставила помощь Великобритания не в большом количестве, но всё равно на том спасибо. Но, как мы уже говорили, РФ очень много производит баллистических ракет. И если цель, которую на сегодняшний день поставили, по уничтожению именно производства, нами не будет достигнута, то у нас нечем перекрывать потребности в ракетах ПВО», – печалилась Скороход.

«Поэтому, с одной стороны, пожелаем удачи нашим дипстрайкам, с другой – призовём к миру. Потому что всё равно ничем, кроме мира, это всё не закончится. Сколько ж можно друг друга уничтожать? Поэтому я считаю, нужно вернуться поскорее в переговорный процесс», – выступала депутатка в духе «и нашим, и вашим».

Читайте также: На Украине паника: «Это невиданная логистика: Россия фактически в пригородах Киева»