Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Очередная паника по поводу «белорусского вторжения» поднялась на Украине после того, как некоторые СМИ сообщили, что в Гомельской области строится новая железнодорожная инфраструктура, которая якобы сможет принимать военные эшелоны с личным составом и тяжелой техникой.

Украинский политолог Руслан Бортник в своем видеоблоге указал, что юг Гомельщины – это сложная болотистая местность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Логистика, которой раньше не было в Беларуси. Это движение в сторону эскалации конфликта между странами. Если Беларусь снова разрешит использовать свою территорию для российского вторжения, то эта новая логистика будет использована для более быстрого перебрасывания своих войск ближе к Киеву.

Фактически, едва ли не пригороды Киева. Это может быть проблемой», – сказал Бортник.