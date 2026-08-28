На Украине паника: «Это невиданная логистика: Россия фактически в пригородах Киева»

Елена Острякова.  
28.08.2026 18:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Очередная паника по поводу «белорусского вторжения» поднялась на Украине после того, как некоторые СМИ сообщили, что в Гомельской области  строится новая железнодорожная инфраструктура, которая якобы сможет принимать военные эшелоны с личным составом и тяжелой техникой.

Украинский политолог Руслан Бортник в своем видеоблоге указал, что юг Гомельщины – это сложная болотистая местность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередная паника по поводу «белорусского вторжения» поднялась на Украине после того, как некоторые СМИ...

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«Логистика, которой раньше не было в Беларуси. Это движение в сторону эскалации конфликта между странами. Если Беларусь снова разрешит использовать свою территорию для российского вторжения, то эта новая логистика будет использована для более быстрого перебрасывания своих войск ближе к Киеву.

Фактически, едва ли не пригороды Киева. Это может быть проблемой», – сказал Бортник.

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English version :: Читать на английском На Украине паника: «Это невиданная логистика: Россия фактически в пригородах Киева»

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