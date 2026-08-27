«Краматорск станет первым городом битвы роботов» – западный военкор прощается с Донбассом
В предстоящих боях за Краматорск будут участвовать не тысячи солдат, как ранее, а машины против машин.
Об этом говорится в сюжете из Краматорска, подготовленном ирландским военкором Каоланом Робертсоном, поддерживающим киевский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Здесь появилось то, чего раньше точно не было. Роботы. Теперь они повсюду: подвозят боеприпасы и припасы, вывозят раненых солдат. И чем ближе к линии фронта, тем меньше людей попадается на глаза. Их место всё чаще занимают машины, причем происходит это невероятно быстро.
Только посмотрите: FPV-дрон преследует другой FPV-дрон. Дрон охотится на дрон», – описывает нынешние реалии ирландец.
Он пытается смоделировать, как будет проходить финальная битва за Краматорск.
«Возможно, это будут не тысячи солдат, бегущих по улицам, как мы видели в Бахмуте. Это могут быть роботы: наземные дроны, сражающиеся с наземными дронами, FPV-дроны, охотящиеся на другие FPV-дроны, рои, пытающиеся уничтожить другие рои.
А это значит, что Краматорск может стать одним из первых мест на Земле, где мы увидим битву, в которой в значительной степени сражаются машины против машин. И до этого будущего не десять лет — вы наблюдаете его начало прямо сейчас», – говорит Робертсон.
При этом он дает понять, что Донбасс украинской армии не удержать.
«Не верю, что всё будет хорошо, но всё же пытаюсь. Уезжая из Донбасса, я всегда исходил из того, что вернусь. Но в этот я не могу себя в этом убедить. Ведь впервые это не похоже на завершение очередной поездки на передовую. Это больше похоже на прощание», – печалится заукраинский военкор.
English version :: Читать на английском «Краматорск станет первым городом битвы роботов» – западный военкор прощается с Донбассом