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Несмотря на заигрывания с НАТО и Украиной, Молдова не намерена нападать на Приднестровье.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил на пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова не настроена решать вопросы военным путем. Все-таки, думаю, что здравый смысл присутствует. И на сегодняшний день такие сценарии – именно применение военной силы в отношении Приднестровья – они, на мой взгляд, исключены, недопустимы. Будем наблюдать, будем реагировать по ситуации. Но скажу так: война здесь, не дай бог, на берегах Днестра – приведет к необратимым последствиям для Молдовы, в том числе», – сказал Красносельский.

Он также не видит агрессивных намерений у своей «молдавской коллеги» Майи Санду.

«Я все-таки думаю, что президент Молдовы Майя Григорьевна Санду не склонна к насилию и не склонна к развязыванию тех или иных боевых действий между Молдовой и Приднестровьем. Я считаю, что президент Молдовы говорит о мире искренне и не хочет допустить эскалации, напряжения, применения силы по отношению к Приднестровью. Но здесь же я хотел бы обратиться к президенту Молдовы, к Майе Григорьевне Санду, чтобы она, помимо вопросов войны и мира, обращала больше внимания на иные отношения между Приднестровьем и Молдовой», – заключил Красновельский.

Он уточнил, что это вопросы экологии, экономики, взаимодействия правоохранительных структур и так далее.