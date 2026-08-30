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Президента ПМР Вадима Красносельского удивил доклад службы безопасности Молдовы о состоянии старых советских складов в селе Колбасна в Приднестровье.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С чего вдруг вспомнили про склады, начали оценивать ситуацию, оценивать охрану, оборону этих объектов, оценивать опасность взрыва? Вот к чему это все?.. От этого Молдова станет лучше жить, пенсии повысятся, зарплаты увеличатся в Молдове либо стабильность наступит сразу? Не знаю. Зачем СИБ собрался – не знаю, честно говоря. Это надо у них спросить», – сказал Красносельский.

Напомним, директор молдавского агентства военной разведки Раду Кушляну заявил, что на складах в Колбасне находится 14 тыс. тонн боеприпасов, а не 21 тысяча тонн, как считалось ранее.

При этом только 2800 тонн представляют собой взрывной заряд. Поэтому взрыв объекта не будет равен ядерному в Хиросиме, о чем писали СМИ.

«Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища – это уже будет катастрофа для близлежащих населенных пунктов и, может быть, для города Рыбницы», – отметил Красносельский.

Он напомнил, что собственницей оружия является Россия, и она неоднократно изъявляла готовность утилизировать его. Однако после начала СВО угрозы захватитьсклады постоянно звучали из Киева.