Кулеба рассказал, как Украина проиграла России «важнейшую в своей истории информационную войну»
Россия воспользовалась разочарованием украинцев неудачным правлением Виктора Ющенко и смогла информационно дискредитировать идеалы «оранжевой революции».
Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы проиграли России, наверное, важнейшую информационную войну в своей современной истории. И это была война 2004-2010-х годов. Само уничтожение репутации, назовем условно, чтобы в детали не вдаваться, оранжевой власти в конце концов привело к возвращению к власти Виктора Януковича.
Безусловно, русские всегда играют на чужих ошибках. И ошибки Ющенко, членов его команды, давали пищу российской операции», – сказал Кулеба.
Явно проводя параллели с днем сегодняшним, он выражает недовольство, что в те времена украинское информационное пространство «занималось двумя вещами – насмехалось и дискредитировало» власть.
Экс-министр нахваливает Ющенко, называя его «самым либеральным президентом» в истории Украины.
«Но его уничтожили репутационно. Сделали это русские руками украинцев, привыкших постоянно свою власть уничтожать. И вот им подбросили, скажем, оружия, чтобы они это сделали.
Я считаю, что за 35 лет независимости это наше самое большое поражение в информационной войне. Ибо то чувство разочарования, которое возникло в обществе, которое вызвало спрос на этого сильного, четкого пацана, в конце концов привело ко всему, где мы сейчас находимся», – заявил Кулеба.
English version :: Читать на английском Кулеба рассказал, как Украина проиграла России «важнейшую в своей истории информационную войну»