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Россия воспользовалась разочарованием украинцев неудачным правлением Виктора Ющенко и смогла информационно дискредитировать идеалы «оранжевой революции».

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проиграли России, наверное, важнейшую информационную войну в своей современной истории. И это была война 2004-2010-х годов. Само уничтожение репутации, назовем условно, чтобы в детали не вдаваться, оранжевой власти в конце концов привело к возвращению к власти Виктора Януковича. Безусловно, русские всегда играют на чужих ошибках. И ошибки Ющенко, членов его команды, давали пищу российской операции», – сказал Кулеба.

Явно проводя параллели с днем сегодняшним, он выражает недовольство, что в те времена украинское информационное пространство «занималось двумя вещами – насмехалось и дискредитировало» власть.

Экс-министр нахваливает Ющенко, называя его «самым либеральным президентом» в истории Украины.