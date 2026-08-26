Кулеба рассказал, как Украина проиграла России «важнейшую в своей истории информационную войну»

Игорь Шкапа.  
26.08.2026 20:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Россия воспользовалась разочарованием украинцев неудачным правлением Виктора Ющенко и смогла информационно дискредитировать идеалы «оранжевой революции».

Об этом в эфире канала  «Апостроф ТВ» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия воспользовалась разочарованием украинцев неудачным правлением Виктора Ющенко и смогла информационно дискредитировать идеалы «оранжевой...

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«Мы проиграли России, наверное, важнейшую информационную войну в своей современной истории. И это была война 2004-2010-х годов. Само уничтожение репутации, назовем условно, чтобы в детали не вдаваться, оранжевой власти в конце концов привело к возвращению к власти Виктора Януковича.

Безусловно, русские всегда играют на чужих ошибках. И ошибки Ющенко, членов его команды, давали пищу российской операции», – сказал Кулеба.

Явно проводя параллели с днем сегодняшним, он выражает недовольство, что в те времена украинское информационное пространство «занималось двумя вещами – насмехалось и дискредитировало» власть.

Экс-министр нахваливает Ющенко, называя его «самым либеральным президентом» в истории Украины.

«Но его уничтожили репутационно. Сделали это русские руками украинцев, привыкших постоянно свою власть уничтожать. И вот им подбросили, скажем, оружия, чтобы они это сделали.

Я считаю, что за 35 лет независимости это наше самое большое поражение в информационной войне. Ибо то чувство разочарования, которое возникло в обществе, которое вызвало спрос на этого сильного, четкого пацана, в конце концов привело ко всему, где мы сейчас находимся», – заявил Кулеба.

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