Марочко: «Старлинки» и без разрешений Маска пробиваются на «каноническую» территорию РФ

Сергей Вредников.  
02.09.2026 14:07
  (Мск) , Луганск
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Война, Дзен, Россия, Связь, Украина


Украинские террористы находят способы обхода защиты и де-факто пользуются связью «Старлинк» для ударов по территории РФ в довоенных границах.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористы находят способы обхода защиты и де-факто пользуются связью «Старлинк» для ударов по...

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«Продукция западная, прежде всего Apple, «Старлинк» и другие технологии, которые нам сюда засунули на территорию Российской Федерации, – это непосредственно оружие врага.

То, что сейчас де-юре не используют «Старлинки» на «общепризнанной» территории РФ – это очень спорный момент. Потому что де-факто поступали мне ряд сообщений, что довольно-таки неплохо пользуются «Старлинками», как-то научились обходить все эти блокировки и защиты именно на территории Российской Федерации.

Более того, если мы говорим за РФ, то Новороссия тоже является территорией Российской Федерации. Но почему-то «Старлинк» здесь работает, и украинские боевики пользуется им как основным средством связи», – сказал подполковник.

«Касаемо других разработок, тех же самых Apple, поверьте, эти телефоны, опять же, общаясь со специалистами – также могут являться средствами наведения. И вам не нужно «Старлинка», вам достаточно «яблочного» телефона у человека, который находится возле пусковой установки. И всё будет разведано моментально. Не нужно забывать про спутниковую группировку, которая точно так же отслеживает территорию РФ без всяких «Старлинков», – добавил Марочко.

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English version :: Читать на английском Марочко: «Старлинки» и без разрешений Маска пробиваются на «каноническую» территорию РФ

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