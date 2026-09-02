Марочко: «Старлинки» и без разрешений Маска пробиваются на «каноническую» территорию РФ
Украинские террористы находят способы обхода защиты и де-факто пользуются связью «Старлинк» для ударов по территории РФ в довоенных границах.
Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Продукция западная, прежде всего Apple, «Старлинк» и другие технологии, которые нам сюда засунули на территорию Российской Федерации, – это непосредственно оружие врага.
То, что сейчас де-юре не используют «Старлинки» на «общепризнанной» территории РФ – это очень спорный момент. Потому что де-факто поступали мне ряд сообщений, что довольно-таки неплохо пользуются «Старлинками», как-то научились обходить все эти блокировки и защиты именно на территории Российской Федерации.
Более того, если мы говорим за РФ, то Новороссия тоже является территорией Российской Федерации. Но почему-то «Старлинк» здесь работает, и украинские боевики пользуется им как основным средством связи», – сказал подполковник.
«Касаемо других разработок, тех же самых Apple, поверьте, эти телефоны, опять же, общаясь со специалистами – также могут являться средствами наведения. И вам не нужно «Старлинка», вам достаточно «яблочного» телефона у человека, который находится возле пусковой установки. И всё будет разведано моментально. Не нужно забывать про спутниковую группировку, которая точно так же отслеживает территорию РФ без всяких «Старлинков», – добавил Марочко.
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