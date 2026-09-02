Украинские террористы находят способы обхода защиты и де-факто пользуются связью «Старлинк» для ударов по территории РФ в довоенных границах.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продукция западная, прежде всего Apple, «Старлинк» и другие технологии, которые нам сюда засунули на территорию Российской Федерации, – это непосредственно оружие врага.

То, что сейчас де-юре не используют «Старлинки» на «общепризнанной» территории РФ – это очень спорный момент. Потому что де-факто поступали мне ряд сообщений, что довольно-таки неплохо пользуются «Старлинками», как-то научились обходить все эти блокировки и защиты именно на территории Российской Федерации.

Более того, если мы говорим за РФ, то Новороссия тоже является территорией Российской Федерации. Но почему-то «Старлинк» здесь работает, и украинские боевики пользуется им как основным средством связи», – сказал подполковник.