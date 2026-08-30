Молдаване ринулись в Приднестровье за российскими паспортами

Елена Острякова.  
30.08.2026 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1292
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация


Многие молдаване хотят воспользоваться указом президента РФ об упрощенном получении российского гражданства приднестровцами – и получить паспорта России в соседней республике. Ради этого они готовы даже стать гражданами ПМР.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил на пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие молдаване хотят воспользоваться указом президента РФ об упрощенном получении российского гражданства приднестровцами –...

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«Много граждан Молдовы пытаются каким-то путем в эту тему попасть, под этот указ, под его действие… Получить российское гражданство – что невозможно без приднестровского гражданства, без проживания на момент принятия указа Президента России на территории Приднестровья», – сказал Красносельский.

По его словам, в самой ПМР на получение российского паспорта уже подано 60 тыс заявлений.

«Наверное, уже записалось на сегодняшний день более 60 тысяч человек на получение российского гражданства.

И я вижу опять спекуляции Молдовы. Для них это очень острая тема. Они говорят о том, что цифры надуты. Цифры не надуты. Это я официально заявляю всем.

Сейчас даже запись пока приостановлена, потому что большой объем заявлений, которые поступают в отдел консульского обслуживания для получения российского гражданства, понимаете? Их будет больше», – подчеркнул Красносельский.

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English version :: Читать на английском Молдаване ринулись в Приднестровье за российскими паспортами

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