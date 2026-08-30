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Многие молдаване хотят воспользоваться указом президента РФ об упрощенном получении российского гражданства приднестровцами – и получить паспорта России в соседней республике. Ради этого они готовы даже стать гражданами ПМР.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил на пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много граждан Молдовы пытаются каким-то путем в эту тему попасть, под этот указ, под его действие… Получить российское гражданство – что невозможно без приднестровского гражданства, без проживания на момент принятия указа Президента России на территории Приднестровья», – сказал Красносельский.

По его словам, в самой ПМР на получение российского паспорта уже подано 60 тыс заявлений.