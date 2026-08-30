Молдаване ринулись в Приднестровье за российскими паспортами
Многие молдаване хотят воспользоваться указом президента РФ об упрощенном получении российского гражданства приднестровцами – и получить паспорта России в соседней республике. Ради этого они готовы даже стать гражданами ПМР.
Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил на пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Много граждан Молдовы пытаются каким-то путем в эту тему попасть, под этот указ, под его действие… Получить российское гражданство – что невозможно без приднестровского гражданства, без проживания на момент принятия указа Президента России на территории Приднестровья», – сказал Красносельский.
По его словам, в самой ПМР на получение российского паспорта уже подано 60 тыс заявлений.
«Наверное, уже записалось на сегодняшний день более 60 тысяч человек на получение российского гражданства.
И я вижу опять спекуляции Молдовы. Для них это очень острая тема. Они говорят о том, что цифры надуты. Цифры не надуты. Это я официально заявляю всем.
Сейчас даже запись пока приостановлена, потому что большой объем заявлений, которые поступают в отдел консульского обслуживания для получения российского гражданства, понимаете? Их будет больше», – подчеркнул Красносельский.
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