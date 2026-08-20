Муратов назвал настоящие центры принятия решений коллективного Запада

Западными странами и развязанными ими войнами управляют не их лидеры, а глобальные финансовые элиты.

Об этом на канале Первый республиканский заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня глобальные финансовые элиты не готовы садиться за стол переговоров. А именно они сегодня принимают решения в коллективном Западе. Они надеются на то, что им удастся сломить нас, показать на нашем примере всему миру, что другого пути нет. Только однополярный колониальный мир под их руководством.

И проблема в том, что сегодня нам не с кем разговаривать в Европе, в США и Великобритании, потому что их лидеры — это марионетки. В Великобритании премьер за 10 лет шесть раз поменялся. США? Посмотрите на Трампа. Только что были договорённости в Анкоридже, к чему они привели? Мы видим недоговороспособность их лидеров. До этого был Байден, такой же невменяемый, неуправляемый, летающий в облаках», – констатировал Муратов.