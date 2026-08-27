Нужно срочно останавливать боевые действия по линии фронта, собирать переговорщиков и искать компромиссы.

Об этом в эфире «Радио свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил экс-премьер Крыма, бывший украинский гауляйтер Севастополя Сергей Куницын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Пропагандистка канала спросила, возможен ли «экономический крах и распад России».

«Всё возможно, Россия очень специфическая страна . Сейчас в мире происходят такие вещи, что ни одни доктора наук не могут полноценно что-то спрогнозировать. Мир непредсказуем», – начал разглагольствовать выступающий.

«Если заниматься популизмом, то надо сказать [о сценарии для Украины] – «пусть вернут границы 1991 года, валят из Крыма, из Мариуполя, платят нам все замороженные и не замороженные деньги, у нас будут стоять французские, британские войска вдоль границы, нас вооружат» – и всё.

Но мы же знаем, что такого не будет. Останавливать боевые действия надо там, где сейчас проходит линия соприкосновения. И потом уже две профессиональные группы, а, может, больше – нужно выходить на компромиссное решение», – запоздало блеснул остатками здравомыслия предатель.