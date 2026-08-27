«Мы же знаем, что такого не будет». Предатель Куницын о границах 1991 года

Вадим Москаленко.  
27.08.2026 09:45
  (Мск) , Киев
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Политика, Украина


Нужно срочно останавливать боевые действия по линии фронта, собирать переговорщиков и искать компромиссы.

Об этом в эфире «Радио свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил экс-премьер Крыма, бывший украинский гауляйтер Севастополя Сергей Куницын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно срочно останавливать боевые действия по линии фронта, собирать переговорщиков и искать компромиссы. Об...

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Пропагандистка канала спросила, возможен ли «экономический крах и распад России».

«Всё возможно, Россия очень специфическая страна. Сейчас в мире происходят такие вещи, что ни одни доктора наук не могут полноценно что-то спрогнозировать. Мир непредсказуем», – начал разглагольствовать выступающий.

«Если заниматься популизмом, то надо сказать [о сценарии для Украины] – «пусть вернут границы 1991 года, валят из Крыма, из Мариуполя, платят нам все замороженные и не замороженные деньги, у нас будут стоять французские, британские войска вдоль границы, нас вооружат» – и всё.

Но мы же знаем, что такого не будет. Останавливать боевые действия надо там, где сейчас проходит линия соприкосновения. И потом уже две профессиональные группы, а, может, больше – нужно выходить на компромиссное решение», – запоздало блеснул остатками здравомыслия предатель.

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English version :: Читать на английском «Мы же знаем, что такого не будет». Предатель Куницын о границах 1991 года

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