На «Миротворец» внесли одного из его основателей

Вадим Москаленко.  
30.08.2026 21:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Террористический сайт «Миротворец» не является государственным ресурсом, однако продолжает активно взаимодействовать с СБУ и ГУР.

Об этом на канале MayiakUA заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Террористический сайт «Миротворец» не является государственным ресурсом, однако продолжает активно взаимодействовать с СБУ и...

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«Антон Геращенко сейчас не имеет к этому сайту никакого отношения. Сайт вышел вообще – админ, который сам всё решает, имеет контакты с ГУР и СБУ. Но это не государственный сайт, это даже не общественная организация, это просто сайт, который когда-то был создан – да, по инициативе Антона Геращенко.

Я даже приоткрою тайну, что человека, которого сейчас преследует Зеленский, стоял в основе, в том числе, этого сайта. И этого человека на него внесли. Это Мирослав Олешко», – рассказал Мосийчук.

Отметим, порохобот Мирослав Олешко покинул Украину и стал активным обличителем режима Зеленского.

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English version :: Читать на английском На «Миротворец» внесли одного из его основателей

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