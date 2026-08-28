В России разработана дальнобойная версия дронов, которые смогут наносить удары по западным областям, и отрежут «незалежную» от Польши.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И очень важный момент, что мы продолжаем работу по изоляции всей Украины. Черноморские порты мы изолировали, работаем над изоляцией Украины от Румынии.

Что-то получается, что-то – не очень. Но я думаю, что подберём варианты, которые позволят работать хорошо», – сказал Кнутов.