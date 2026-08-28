Новые российские дроны намертво отрежут Украину от Польши – эксперт ПВО

Максим Столяров.  
28.08.2026 20:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В России разработана дальнобойная версия дронов, которые смогут наносить удары по западным областям, и отрежут «незалежную» от Польши.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России разработана дальнобойная версия дронов, которые смогут наносить удары по западным областям, и...

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«И очень важный момент, что мы продолжаем работу по изоляции всей Украины. Черноморские порты мы изолировали, работаем над изоляцией Украины от Румынии.

Что-то получается, что-то – не очень. Но я думаю, что подберём варианты, которые позволят работать хорошо», – сказал Кнутов.

«Сделали новую ракету «Искандер-1000». Сделали новый дрон с дальностью до 1000 километров. Можем работать теперь по Западной Украине, отсекать её от Польши. Это очень позитивные новости, эта стратегия должна сработать», – резюмировал эксперт.

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