Опыт Украины, лагеря ЦРУ. Угроза спящих ячеек «бородачей» в Казахстане

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Несмотря на реверансы и стремление стать «любимой женой» для янки в Средней Азии и в «Совете мира», Казахстан всё равно остаётся в глазах Белого дома ненадёжным игроком, желающим усидеть на пяти стульях сразу. Ведь Лондон и Брюссель для Дональда Трампа уже давно ненадежные союзники, тогда как казахстанская элита не отказалась от своей «европоцентричности».

Американцам нужно крепко держать в узде Астану и обеспечить себе гарантии беспрепятственной добычи и вывоза редкоземельных металлов. А также исключить возможное тяготение в сторону Китая. И тут в ход идёт не только шантаж с угрозами арестов зарубежных счетов и активов в оффшорах (это уже прошлый день!), а демонстрация возможности взорвать внутреннюю ситуацию руками «бородачей».

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На днях в Сети появилась аудиозапись сирийского боевика-террориста Саида Джаммуса, который поведал, что, находясь в 2023-м году в лагере подготовки моджахедов в Мавритании, он проходил подготовку вместе с гражданами Казахстана и Узбекистана. Упоминается даже казахстанец с принятым исламским именем Абу Али, который был там на особом положении.

Главная изюминка: среднеазиатских джихадистов готовил известный главарь запрещенной ИГИЛ узбек Ахмедило Рахмонов (Абу Ханифа), действовавший под контролем и руководством офицеров ЦРУ. А уже обученные группы из лагеря отправлялись в Казахстан и Таджикистан для формирования на местах законспирированных «спящих» ячеек.

По истечении трёх лет никто из заброшенных в РК и Среднюю Азию игиловцев пойман так и не был. А, значит, все они продолжают свою подпольную деятельность.

И вот тут можно вспомнить участившиеся странные пожары на топливных объектах в западных областях Казахстана.

Или недавний блэкаут, природа которого до сих пор не объяснена. Тогда власти Казахстана ссылались на ошибку энергетиков из соседней Киргизии, но в Бишкеке эту версию категорически отвергли.

Кстати, откровения сирийского террориста – подтверждение данных главы ФСБ Александра Бортникова. Он предупреждал, что при участии западных спецслужб из числа граждан республик Средней Азии в спецлагерях готовят диверсантов именно для заброски обратно в регион с целью совершения терактов и дестабилизации.

Фигурирует тут и украинский след, так как по признанию того же Саида Джаммусы, многие из тех, кто был в Мавритании, отправлялись еще и к бандеровцам – набираться боевого опыта.

Увы, но власти Казахстана существующую проблему радикализации ислама игнорируют. Нет никаких инициатив ужесточения законодательства в этой области.

А, тем временем, руками ЦРУ на постсоветскую элиту надевают строгий ошейник с коротким поводком. Любое движение вправо или влево будет жёстко наказываться хозяином болезненными уколами «бородатых» террористов.

В любой момент янки могут устроить зону хаоса, чтобы взорвать весь регион и досадить России, Китаю и Ирану. Только Казахстан в этом случае будет лишь разменной монетой.