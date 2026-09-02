«Ормуз – это только начало». Россия не спешит идти на уступки Китаю по «Силе Сибири-2»

Елена Острякова.  
02.09.2026 13:27
  (Мск) , Москва
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Китай, Политика, Россия, США


Соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» будет подписано в ближайшей перспективе.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» будет подписано в ближайшей перспективе. Об этом директор...

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Он пояснил, что США целенаправленно отрезают Китай от поставок нефти и газа, блокируя разными методами нефтяной экспорт Венесуэлы и Ирана и СПГ из Катара. Поэтому Китаю нужны альтернативные энергоносители.

«Идет такой торг. Китай понимает, что «Газпром» лишился европейского рынка, и перенаправить эти объемы на другие рынки очень сложно. Но и мы понимаем, что ситуация у Китая не самая простая. Ведь Ормуз – это только начало энергетической борьбы США с Китаем. Поэтому я думаю, чтов обозримой перспективе соглашение по «Силе Сибири-2» будет подписано», – сказал Симонов.

Ранее Китай настаивал на том, чтобы по «Силе Сибири-2»  ему поставлялся газ по внутрироссийским ценам.

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English version :: Читать на английском «Ормуз – это только начало». Россия не спешит идти на уступки Китаю по «Силе Сибири-2»

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