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Соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» будет подписано в ближайшей перспективе.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пояснил, что США целенаправленно отрезают Китай от поставок нефти и газа, блокируя разными методами нефтяной экспорт Венесуэлы и Ирана и СПГ из Катара. Поэтому Китаю нужны альтернативные энергоносители.

«Идет такой торг. Китай понимает, что «Газпром» лишился европейского рынка, и перенаправить эти объемы на другие рынки очень сложно. Но и мы понимаем, что ситуация у Китая не самая простая. Ведь Ормуз – это только начало энергетической борьбы США с Китаем. Поэтому я думаю, чтов обозримой перспективе соглашение по «Силе Сибири-2» будет подписано», – сказал Симонов.

Ранее Китай настаивал на том, чтобы по «Силе Сибири-2» ему поставлялся газ по внутрироссийским ценам.