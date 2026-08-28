Власти Армении готовятся признать в стране однополые браки.

Об этом экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали думать про принятие закона об однополых браках. Я когда был советником, 10 раз слушал эти предложения от правящей партии. Мы армяне кавказский народ, мы всегда танцевали, показывая свою воинственность.

Сегодня мы пытаемся стать голубыми, придумать себе новые символы, поменять свою веру. К этому идет. Никол Пашинян сектант пытается поменять нашу веру и наш христианский образ жизни на какую-то секту», – сказал Карапетян.