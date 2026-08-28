Пашинян довёл гордую Армению до однополых браков

Елена Острякова.  
28.08.2026 21:58
  (Мск) , Москва
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Армения, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал


Власти Армении готовятся признать в стране однополые браки.

Об этом экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Армении готовятся признать в стране однополые браки. Об этом экс-министр обороны Армении Аршак...

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«Мы начали думать про принятие закона об однополых браках. Я когда был советником, 10 раз слушал эти предложения от правящей партии. Мы армяне кавказский народ, мы всегда танцевали, показывая свою воинственность.

Сегодня мы пытаемся стать голубыми, придумать себе новые символы, поменять свою веру. К этому идет. Никол Пашинян сектант пытается поменять нашу веру и наш христианский образ жизни на какую-то секту», – сказал Карапетян.

Армения занимает 47-е место из 49 по реализации прав запрещенного в России ЛГБТ среди стран Европы. 98 % населения Армении считают гомосексуальность недопустимой.

Однако В 2005 году статья УК Армении, запрещающая гомосексуализм, была официально отменена. Связано это было с вступлением государства в Совет Европы.

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English version :: Читать на английском Пашинян довёл гордую Армению до однополых браков

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