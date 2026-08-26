Усилившиеся удары по украинской логистике сильно снижают боеспособность и мобильность ВСУ.

Об этом на своём канале заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная стратегическая цель противника, которая сейчас вырисовывается – это полное обескровливание Вооруженных сил Украины. Такая задача перед ними стоит.

Вроде бы, эти удары касаются гражданской инфраструктуры, но это уже вышло на стратегический уровень. Они сначала на тактическом попробовали, потом на оперативном. Сейчас вышли на стратегический уровень.

И это уже идет именно не против подразделения, а против всех Вооруженных сил Украины», – сказал Стариков.