«Планово и стратегически»: Россия успешно обескровливает ВСУ – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
26.08.2026 16:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Усилившиеся удары по украинской логистике сильно снижают боеспособность и мобильность ВСУ.

Об этом на своём канале заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Усилившиеся удары по украинской логистике сильно снижают боеспособность и мобильность ВСУ. Об этом на...

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«Основная стратегическая цель противника, которая сейчас вырисовывается – это полное обескровливание Вооруженных сил Украины. Такая задача перед ними стоит.

Вроде бы, эти удары касаются гражданской инфраструктуры, но это уже вышло на стратегический уровень. Они сначала на тактическом попробовали, потом на оперативном. Сейчас вышли на стратегический уровень.

И это уже идет именно не против подразделения, а против всех Вооруженных сил Украины», – сказал Стариков.

«Перерезав морскую, а сейчас сухопутную границу, это будут огромные проблемы именно для ВСУ. Выбили такое количество подвижного, самое главное, локомотивов, что тянуть вагоны уже нечем. Само по себе это замедляет мобильность ВСУ.

То есть, это все происходит в плановом порядке. В чем нас различает ведение боевых действий с противником? У нас все как: а давай сегодня ударим, посмотрим, что будет. А у них все идет в плановом порядке. И это, кстати, очень опасно», – добавил он.

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