Поддубный: России не нужен переход на военную экономику

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России в условиях СВО нужен не переход на военную экономику, а борьба с бюрократией.

Об этом в интервью изданию «Репортёры» заявил военкор Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перевод экономики на военные рельсы лишает страну развития. Куда важнее другой путь – ликвидация бюрократических препонов, настройка госаппарата на упрощение системы для предприятий ВПК. И теперь это не только крупные заводы, но и маленькие предприятия, от которых очень много зависит… Экономика на военные рельсы – это когда вместо еды танки. От стабильности общества зависит, насколько тернист будет путь к победе. Мобилизовать все ресурсы легко, но в этих условиях ты не можешь играть в долгую. За мобилизацией всегда есть большой спад. Нам сейчас не столько нужна военная экономика – нам нужно, чтобы всё работало быстро и эффективно», – сказал Поддубный.

Он подчеркнул, что «грань между исключительно ВПК и исключительно гражданской экономикой стёрта».