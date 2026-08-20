Поддубный: России не нужен переход на военную экономику
России в условиях СВО нужен не переход на военную экономику, а борьба с бюрократией.
Об этом в интервью изданию «Репортёры» заявил военкор Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перевод экономики на военные рельсы лишает страну развития. Куда важнее другой путь – ликвидация бюрократических препонов, настройка госаппарата на упрощение системы для предприятий ВПК. И теперь это не только крупные заводы, но и маленькие предприятия, от которых очень много зависит…
Экономика на военные рельсы – это когда вместо еды танки. От стабильности общества зависит, насколько тернист будет путь к победе. Мобилизовать все ресурсы легко, но в этих условиях ты не можешь играть в долгую. За мобилизацией всегда есть большой спад. Нам сейчас не столько нужна военная экономика – нам нужно, чтобы всё работало быстро и эффективно», – сказал Поддубный.
Он подчеркнул, что «грань между исключительно ВПК и исключительно гражданской экономикой стёрта».
«С нами воюют девайсами – и мы воюем девайсами. Информационные системы, ударные беспилотники, огромное количество изделий до 2022 года существовали только в гражданской сфере. Всё беспилотье выросло из гражданки. Почему гражданские люди так эффективно врубились в производство беспилотников? Это была их сфера.
У военных были беспилотники, они были не очень эффективные, а там, где эффективные, они решали узкие задачи. А тут появился персональный управляемый снаряд, которому не нужна прямая видимость с противником. И этот снаряд появился благодаря гражданским предприятиям, а не «оборонке». FPV производят не жёсткие оборонщики.
Дроны с ИИ, системы управления на цифре – всё пришло из гражданской жизни. И так будет и дальше. Поэтому нам не нужна военная экономика. Нам нужна эффективная экономика», – объяснил военкор.
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