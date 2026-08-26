Польский министр пытается распропагандировать Африку
Запад покорно потребляет антироссийскую пропаганду, а Африка ей сопротивляется.
Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью польскому пропагандистскому телеканалу «Слава ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что на Западе Украина по-прежнему удерживает преимущество в информационной войне. Хуже ситуация на так называемом глобальном Юге, где сохранились старые представления о том, что когда-то Советский Союз поддерживал некоторые антиколониальные движения. И это отложилось в памяти. Поэтому надо объяснять реальное положение дел. Я делаю это во время своих визитов в страны Африки, в том числе, от имени ЕС», – сказал Сикорский.
Западная аудитория благополучно забыла все то хорошее, что было при СССР, и поэтому поддерживает даже грабительские бюджетные затраты на поддержку Украины.
«Россия тратит миллиарды на информационную войну, и Запад долгое время это недооценивал. Но мне кажется, что иммунитет уже выработался, так как Путин совершает грубые ошибки», – сказал Сикорский.
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