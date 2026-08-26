Польский министр пытается распропагандировать Африку

Елена Острякова.  
26.08.2026 13:21
  (Мск) , Москва
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Африка, Политика, Польша, Россия


Запад покорно потребляет антироссийскую пропаганду, а Африка ей сопротивляется.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью польскому пропагандистскому телеканалу «Слава ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад покорно потребляет антироссийскую пропаганду, а Африка ей сопротивляется. Об этом министр иностранных дел...

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«Я считаю, что на Западе Украина по-прежнему удерживает преимущество в информационной войне. Хуже ситуация на так называемом глобальном Юге, где сохранились старые представления о том, что когда-то Советский Союз поддерживал некоторые антиколониальные движения. И это отложилось в памяти. Поэтому надо объяснять реальное положение дел. Я делаю это во время своих визитов в страны Африки, в том числе, от имени ЕС», – сказал Сикорский.

Западная аудитория благополучно забыла все то хорошее, что было при СССР, и поэтому поддерживает даже грабительские бюджетные затраты на поддержку Украины.

«Россия тратит миллиарды на информационную войну, и Запад долгое время это недооценивал. Но мне кажется, что иммунитет уже выработался, так как Путин совершает грубые ошибки», – сказал Сикорский.

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