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В публичном доме опять переставляют кровати — нацисты напрыгнули на заслуженную проститутку из нафталинового «Джентльмен шоу», клоуна Олега Филимонова. А ведь какой «цигель, цигель, ай лю-лю» он перед ними устроил! Ну, как всегда…

Поводом к травле послужило его интервью одесскому телеканалу, в котором он — ну, казалось бы — так пышался «незалежностью», что пар из поролоновых ушей шел. Например, рассказал, как радовался, когда Украина вышла из состава СССР. Правда, встретил он это событие, равно как и предшествующий ему фейковый референдум, «на гастролях в Сургуте и Тюмени», попивая «русскую водочку» (не «горилку») — сам так сказал. И добавил: «Как мы это свято выборювалы, как выборювалы!». Угу, попутно не вылезая из советских телевизоров, играя в КВН.

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«Я перестал туда ездить, хотя раньше ездил очень часто, потому что большой процент моей работы там был. Но я сказал себе: «Нет, не хочу их деньги, не хочу их Россию — я буду здесь, дома, в Украине».

А как лучший день периода независимости Филимонов отметил присвоение ему народного артиста Зеленским (помните, он и в депутаты от «Слуги народа» ходил, и в мэры Одессы от нее баллотировался).

Также, что не должно было разочаровать нацистов, клоун предал остракизму российских артистов — Розенбаума и одесситов: Стоянова, Гришаеву, Долину. Постоянно подвизгивая, «ведь я такой же артист!».

«Мы дружили, выпивали, разговаривали. Теперь они для меня — тотальное разочарование. Та же Лариса Долина — это какой-то совсем упырь [он имел в виду не «квартирагейт», а политическую позицию]! Как можно человеку, у которого здесь, на Еврейском кладбище, похоронены родители, так вести себя по отношению к Одессе, к Украине?!».

(Как, интересно, еврейский дедушка Зеленского, герой ВОВ, в могиле, бедный, не переворачивается?)

И уж молчу о том, что у нормального человека Одесса с Украиной никак не бьется. А после сравнения себя с указанными персонами, «такими же артистами»… хочется спросить: ну кому ты, блин, намотался, чушка?.. Ничто «незалежное» никому не наматывается.

Однако это была обязательная программа — переходим к произвольной, из-за которой нацисты, собственно, и пожелали 74-летнему Филимонову «поскорее отправиться к комику Комарову».

У «джентльмена» спросили, как он относится к политическим событиям в Одессе, разделяет ли действия гауляйтеров?

«Нет и нет! — взорвался проститут. — Мне досадно. Мне жаль, что этим людям, как говорят наши соседи, «по барабану», что происходит в городе. Какая-то надуманная языковая тема! В Одессе, которая всегда была мультикультурной, многоязычной!».

Удавится, но не скажет очевидного — РУССКОЯЗЫЧНОЙ!

«Это позор! Позор! — Бушевал Филимонов. — Для чего это делать?! Зачем разъединять людей по языковому, по религиозному принципу? Надо же искать какие-нибудь точки объединения».

И опять удавится, но не скажет, что никаких точек объединения у Одессы и Украины не было и нет. Отсюда и корень происходящего ужаса.