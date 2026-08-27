Утверждения западных СМИ о том, что россияне массово забирают вклады из банков, являются ложью.

Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И за последний месяц, и за последние два месяца, и с начала года, и год к году вклады российского населения в банках росли. Никто ничего не забрал.

Можно говорить, что с начала года темп роста замедлился, до 2%, но никакого оттока денег даже близко не наблюдается. И это прямая ложь и дезинформация», – сказал Некрасов.