«Прямая ложь и дезинформация» – иноагент-релокант опроверг массовые изъятия вкладов россиянами

Елена Острякова.  
27.08.2026 20:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 631
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Финансы


Утверждения западных СМИ о том, что россияне массово забирают вклады из банков, являются ложью.

Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утверждения западных СМИ о том, что россияне массово забирают вклады из банков, являются ложью....

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«И за последний месяц, и за последние два месяца, и с начала года, и год к году вклады российского населения в банках росли. Никто ничего не забрал.

Можно говорить, что с начала года темп роста замедлился, до 2%, но никакого оттока денег даже близко не наблюдается. И это прямая ложь и дезинформация», – сказал Некрасов.

При этом он признал, что обращение наличных в России увеличилось из-за сбоя в работе карточек и переходе бизнеса на серые схемы.

«Наблюдается увеличение наличных в обращении, но в основном потому, что бизнес меньше денег инкассирует в банки. Наличные действительно увеличились до 3,9 млн, хотя по историческим меркам это небольшой объем», – заключил Некрасов.

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English version :: Читать на английском «Прямая ложь и дезинформация» – иноагент-релокант опроверг массовые изъятия вкладов россиянами

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