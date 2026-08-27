Путин любит выборы в других странах: он пережил многих врагов на Западе и на Украине – гей-бандеровец

Игорь Шкапа.  
27.08.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российский лидер Владимир Путин хотел бы проведения выборов на Украине, чтобы к власти пришел готовый договариваться с Москвой политик.

Об этом в эфире латвийского канала заявил киевский антироссийский пропагандист -гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский лидер Владимир Путин хотел бы проведения выборов на Украине, чтобы к власти пришел...

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Ведущий поинтересовался, почему Путин не боится угроз со стороны Запада.

«Путин вообще живёт в мире, где время работает на него, а не на демократически избранных руководителей западных стран. Вот почему его так раздражает то, что военное положение мешает проведению выборов в Украине. Он бы давно уже хотел бы организовать выборы с целью привести к власти в Украине человека с пророссийскими позициями или, по крайней мере, готового с ним договариваться», – сказал пропагандист.

При этом он утверждает, что для Путина, «когда он выбирает между проведением таких выборов и остановкой войны, война оказывается более предпочтительной».

«Однако не секрет, что очень многих своих противников на Западе Путин уже пережил. И не только на Западе, в Украине также», – обратил внимание Портников.

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English version :: Читать на английском Путин любит выборы в других странах: он пережил многих врагов на Западе и на Украине – гей-бандеровец

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