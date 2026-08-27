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К вывезенным на Западную Украину жителям Донбасса, особенно к подросткам, нужен особый подход, чтобы заставить их отказаться от родного языка.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, списанный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире возникла полемика по поводу нападок на русскоязычных в западных регионах Украины. Сначала Луценко попытался как-то оправдать такие действия, дескать, это Россия виновата, люди обозлены, но затем признал проблему.

«Существует еще целая небольшая группа людей, эксплуатирующих эту историю в собственной карьере или даже просто для лайков. Я называю это черная кровь: не пойти на войну, зарыться в котел Франковска и искать врагов вокруг себя. Врагов среди местных трудно найти, потому что можно получить в дыню. Тогда находят детей, вывезенных из Славянска. С моей точки зрения, их нужно делать украинцами любовью. И через 3-4 года в этой среде они станут, как минимум, двуязычными, а как максимум – украиноязычными», – делится своим планом экс-генпрокурор.

Он лицемерно говорит, что ему «не нравится война против русскоязычных в Украине», – забыв добавить, что в бытность его главой правящей фракции БПП он голосовал за дискриминационные языковые законы.