Визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа был нужен для того, чтобы передать от руководства США информацию, которую не могут озвучить официальные переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если прибыл Рэтклифф, значит есть что-то сущностное, о чем можно переговорить, о чем можно договориться, о чем можно предупредить. То есть это не о войне и не о мире, это о том, что дипломатические каналы, к коим мы относим Кушнера и Уиткоффа, не работают. То есть Трамп, очевидно, хочет передать какое-то сообщение, которое не могут передать Уиткофф с Кушнером», – сказал он.

«И это может быть как шаг к неким договоренностям, так и ультиматум: «Не хотите идти на это – предоставим Украине какие-то новые возможности». Дальнобойные, например. Не случайно в эти же дни Зеленский активно поднимает вопрос о том, чтобы Илон Маск разрешил своей связью пользоваться для дальнобойных ударов по Российской Федерации. Сейчас они это не используют. Возможно, только для Крыма, возможно, для Кубани, но не для ударов по Подмосковью, по Уралу. Собственно, эти возможности с использованием «Старлинка» могут появиться. И, кстати, Зеленский тут вручил, вернее, издал указ о награждении Илона Маска орденом Свободы. Но это вот как туземцы отдавали золото, за бусики. Ну вот примерно так Зеленский раздает сейчас награду, чтобы умаслить Маска, который, как ему кажется, должен разрешить пользоваться «Старлинком» в глубине России», – заявил Коц.

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