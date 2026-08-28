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Уже скоро российские дроны начнут кошмарить Западную Украину, которая сегодня чувствуют себя в безопасности.

Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западная Украина зря будет расслабляться, поскольку это вопрос времени, думаю, что относительно небольшого, когда «Бандероли» или реактивные шахеды начнут кошмарить и их. Тем более что там кошмарить будет достаточно просто. Расслабленность, которая царит в Западной Украине, не оставляет в этом никаких сомнений», – сказал Романенко.

Он говорит, что в Харьковской области еще есть уцелевшие заправки, но добавил, что «они доживают последние дни», хотя на них и устанавливают защиту. При этом политолог отметил, что в Киеве и далее на запад АЗС работают без всяких защитных сооружений, а их работники говорят, что руководство спешит побыстрее «нарубить бабла».

По его словам, в отличие от Украины, русские руководствуются стратегической логикой, которая направлена на выбивание военных ресурсов.