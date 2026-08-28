«РФ добивает «слонов экономики» на востоке. Пришло время расслабленной Западной Украины» – киевский политолог
Уже скоро российские дроны начнут кошмарить Западную Украину, которая сегодня чувствуют себя в безопасности.
Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Западная Украина зря будет расслабляться, поскольку это вопрос времени, думаю, что относительно небольшого, когда «Бандероли» или реактивные шахеды начнут кошмарить и их. Тем более что там кошмарить будет достаточно просто. Расслабленность, которая царит в Западной Украине, не оставляет в этом никаких сомнений», – сказал Романенко.
Он говорит, что в Харьковской области еще есть уцелевшие заправки, но добавил, что «они доживают последние дни», хотя на них и устанавливают защиту. При этом политолог отметил, что в Киеве и далее на запад АЗС работают без всяких защитных сооружений, а их работники говорят, что руководство спешит побыстрее «нарубить бабла».
По его словам, в отличие от Украины, русские руководствуются стратегической логикой, которая направлена на выбивание военных ресурсов.
«И поэтому они херачат постоянно по предприятиям ВПК. Во-вторых, выбить энергетику и оставить нас без света. И, в-третьих, разрушить экономику, базовые столпы экономические. Мы видим, как участились удары по предприятиям металлургии. Уже в Кривом Рогу прилетало, в Запорожье тоже прилетало. По «Запорожстали» был нанесен еще один удар буквально сегодня или вчера, и во время первого удара погибли люди. И сейчас там тоже, я думаю, несладко было.
Фактически они выбивают слонов вот этой старой экономики, которая еще в советские времена была построена, плюс аграрку, которая дает 60% поступлений в бюджет, и выбивают всю логистику», – пессимистично описывает сиутацию Романенко.
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