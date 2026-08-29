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Существует мнение, что предоставлением Украине разведданных и спутниковых снимков занимаются только американцы, но это далеко не так.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил генерал-майор запаса, доктор политических наук Николай Плотников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совсем недавно нейтральная Финляндия с февраля 2022 года выделила Украине 5 млрд 230 млн помощи. Из них 3 млрд 850 млн – это только на военные нужды. Финляндия поставляет разнообразное вооружение, военную, специальную технику, разного рода боеприпасы. Нам удалось найти в социальных сетях миномёт финского производства, который используется против нашей армии ВСУ. Ну и ряд других образцов вооружения. Финляндия — участник всех натовских коалиций. Обеспечивает она ВСУ развединформацией, в том числе получаемой финскими спутниками. В прошлом году украинская сторона получала до 25 изображений из космоса одного участка в сутки. Почему-то все думают, что в основном работает на ВСУ американская группировка, это далеко не так», – сказал Плотников.