Российский генерал: Финляндия – полноценный участник войны на стороне бандеровцев
Существует мнение, что предоставлением Украине разведданных и спутниковых снимков занимаются только американцы, но это далеко не так.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил генерал-майор запаса, доктор политических наук Николай Плотников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Совсем недавно нейтральная Финляндия с февраля 2022 года выделила Украине 5 млрд 230 млн помощи. Из них 3 млрд 850 млн – это только на военные нужды.
Финляндия поставляет разнообразное вооружение, военную, специальную технику, разного рода боеприпасы. Нам удалось найти в социальных сетях миномёт финского производства, который используется против нашей армии ВСУ. Ну и ряд других образцов вооружения.
Финляндия — участник всех натовских коалиций. Обеспечивает она ВСУ развединформацией, в том числе получаемой финскими спутниками. В прошлом году украинская сторона получала до 25 изображений из космоса одного участка в сутки. Почему-то все думают, что в основном работает на ВСУ американская группировка, это далеко не так», – сказал Плотников.
«Финские инструкторы готовят военнослужащих ВСУ. Граждане этой страны участвовали и, возможно, участвуют в боевых действиях против нашей страны в рядах ВСУ. Финляндия при нынешнем президенте, злом таком русофобе Стуббе, проводит откровенно антироссийскую политику», – добавил генерал.
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