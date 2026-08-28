Россия перестала бояться конфликта с НАТО, поэтому она вполне может поставить ребром вопрос возвращения всех постсоветских республик в единое союзное государство.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос об оккупации всей территории Украины стал совершенно очевидным для Путина и его компании. До 2022 года казалось Москве, что будущее союзное государство должно охватывать 12 бывших советских республик за исключением стран Балтии. Почему? Потому что, во-первых, там нелояльное население. Во-вторых, независимость этих стран была признана Государственным Советом Советского Союза, третье, потому что они в НАТО и в Евросоюзе, это может привести к конфликту с Вашингтоном.

Теперь этот вброс информации о возможной войне со странами Балтии означает, что уже больше не боятся совершенно конфликта с НАТО и Вашингтоном, лояльное или нелояльное там население, потому что повсюду население нелояльное, повсюду с ним придется бороться», – рассуждал он.