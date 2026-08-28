Россия больше не боится конфликта с НАТО. Прибалтике приготовиться к возвращению в родную гавань – укро-пропагандист
Россия перестала бояться конфликта с НАТО, поэтому она вполне может поставить ребром вопрос возвращения всех постсоветских республик в единое союзное государство.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос об оккупации всей территории Украины стал совершенно очевидным для Путина и его компании. До 2022 года казалось Москве, что будущее союзное государство должно охватывать 12 бывших советских республик за исключением стран Балтии. Почему? Потому что, во-первых, там нелояльное население. Во-вторых, независимость этих стран была признана Государственным Советом Советского Союза, третье, потому что они в НАТО и в Евросоюзе, это может привести к конфликту с Вашингтоном.
Теперь этот вброс информации о возможной войне со странами Балтии означает, что уже больше не боятся совершенно конфликта с НАТО и Вашингтоном, лояльное или нелояльное там население, потому что повсюду население нелояльное, повсюду с ним придется бороться», – рассуждал он.
«И вся эта идея о том, что кто-то мог легально покинуть Советский Союз, тоже больше не рассматривается. Таким образом, Латвия, Литва и Эстония, несмотря на свое вступление в НАТО и Европейский Союз, – такие же кандидаты на ликвидацию, как Украина, Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан или Узбекистан», – заявил Портников.
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