Россия направила в Сербию ИЛ-76 для тушения лесных пожаров

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Власти Сербии в очередной раз попросили руководство России помочь с тушением лесных пожаров, которых на территории этой страны бушует более десятка.

В ответ на этот запрос по поручению президента России Владимира Путина был направлен борт Ил‑76 с экипажем и оперативной группой МЧС России для тушения природных пожаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что российский самолёт уже прибыл в Сербию. Это специализированная противопожарная версия знаменитого российского тяжелого транспортного самолета, имеющая внутренние резервуары для воды или противопожарного раствора емкостью до 42 тонн, которую он может быстро сбрасывать на крупные лесные пожары.

Сейчас в Сербии до сих пор бушует более десятка пожаров, среди наиболее опасных очагов – гора Столови под Кралево и Делиблатская пешчара, а также возгорание площадью в 800 га в районе Велесницы, Подвршки и Великой Каменицы.

По словам заместителя начальника управления пожарно-спасательных подразделений сектора по чрезвычайным ситуациям Давора Видовича, только 17 августа был зафиксирован в общей сложности 201 выезд, из которых 146 были связаны с пожарами на открытых пространствах, в результате которых погиб один человек.

В то же время площадь лесных пожаров в Красноярском крае России за сутки выросла на 7 тысяч га и достигла 282,1 тысячи га. Рост продолжается второй день подряд. На утро среды, 19 августа, в регионе зафиксировано 93 пожара. И на тушение этих пожаров Ил-76 МЧС России пока не направляют.