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Москва рассматривает Британию как непосредственного участника войны с Россией. Поэтому со стороны РФ не исключен ответ «полувоенного характера», предусматривающий поражение производств, работающих в интересах киевского режима.

Об этом в интервью BBC заявил экс-заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что в студии его представили как «члена консультативной группы при президенте Путине», хотя такого органа не существует. Впрочем, для британской пропаганды подобное пренебрежение реальным фактажом стало традицией.

Например, недавно политолога-иноагента Сергея Маркова, устроившего британцам разнос в эфире канала Sky News, назвали бывшим советником Путина, хотя такую должность он никогда не занимал.

Федоров же прямо заявил, что британцы, все больше вовлекаясь в войну против РФ на стороне Украины, открывают ящик Пандоры.

«Нужно понимать одну вещь. На президента Путина сегодня оказывается очень серьезное политическое и общественное давление с требованием принять определенные меры против Великобритании, поскольку он рассматривает эту страну как участника войны на Украине, а помощь со стороны Великобритании воспринимается как прямое вовлечение этой страны в конфликт… Оно [давление] идет от общественного мнения и результатов опросов. Оно исходит от журналистов, СМИ, военных. И, конечно, в контексте ситуации на Украине Великобритания воспринимается как зло номер один», – сказал Федоров.

Он прогнозирует дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, добавив, что «рано или поздно со стороны России может последовать не только словесная, но и вполне ощутимая реакция в отношении Великобритании».

Он не исключает, что может быть атака неизвестных хакеров и даже действия «полувоенного характера», уточнив, что, например, «может что-то случиться с предприятиями или заводами, производящими беспилотники для Украины».

При этом экс-замминистра считает, что атаковать эти объекты будут «не обязательно силами самой России, а из неизвестных источников».

Ведущий спросил, почему атака на британские производственные объекты в Британии была бы оправданной и законной с точки зрения международного права.

«Честно говоря, кого сегодня волнует международное право? И, как я уже сказал, проблема для российского общества заключается в том, что многие говорят: президент слишком долго медлит с ответом Великобритании, что ответ, возможно, даже военный, следовало дать еще раньше», – сказал Федоров.

Он особо подчеркнул, что передачу Украине технологий производства британских ракет Москва расценивает как «прямое военное вмешательство в этот конфликт».

Следуя логике демонизации русских в глазах британцев, ведущий спросил, будут ли хакеры атаковать Национальную службу здравоохранения или банковские счета граждан.