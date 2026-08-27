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Россия охотится на специалистов, задействованных в украинском военном производстве.

Об этом в эфире видеоблога OSN UA заявил офицер ВВС запаса, директор оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил об ударе по выставке оборонной продукции под Киевом, поинтересовавшись, что имело место грубая недооценка рисков или русские придумали что-то новое.

«А что было, когда были построения военных и были удары? Это оперативное получение информации», – сказал эксперт.

Он предупреждает, что Украина живет в реальной войне.