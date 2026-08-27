Русские дроны «залетают четко в форточки украинских инженеров» – укро-оборонщик

Игорь Шкапа.  
27.08.2026 20:30
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия охотится на специалистов, задействованных в украинском военном производстве.

Об этом в эфире видеоблога OSN UA заявил офицер ВВС запаса, директор оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия охотится на специалистов, задействованных в украинском военном производстве. Об этом в эфире видеоблога...

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Ведущий спросил об ударе по выставке оборонной продукции под Киевом, поинтересовавшись, что имело место грубая недооценка рисков или русские придумали что-то новое.

«А что было, когда были построения военных и были удары? Это оперативное получение информации», – сказал эксперт.

Он предупреждает, что Украина живет в реальной войне.

«Соответственно ракета может быть направлена ​​по любой точке. У нас убивают инженеров шахедами. Залетают шахеды четко в квартиры к инженерам. То есть нужно понимать, что у нас война, поэтому надо смотреть на эти риски понятно и оценивать эти риски», – завил Храпчинский.

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