Уже неделю бушует пожар в заповедных лесах над Ялтой. Из-за сухой погоды и сильного ветра площадь возгорания за семь дней выросла с трех до 180 гектаров (50 только за последние сутки), по ночам зарево видно далеко в море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возгорание произошло в ночь на 19 августа из-за налёта дронов на город – ВСУ с середины лета срывают сезон, выбивают подстанции, погружая курортную столицу во тьму. Упавшие обломки подожгли лесную подстилку, огонь распространился по крутым горным склонам. Спасателям приходится вручную прокладывать рукавные линии по скальному массиву и применять ранцевые огнетушители. Но пролить ими сухую хвойную подстилку нереально.

Ситуация вскоре была признана чрезвычайной регионального уровня. Статус ЧС (а в Крыму их действует уже несколько) дает возможность задействовать резервы, прежде всего для заправки вертолетов и самолета-амфибии. Администрации Ялты предписано готовить пункты временного размещения на случай, если огонь подберется ближе к жилым домам. Но пока пламя ползет вверх по склонам, поджигая все новые участки заповедного леса.

Ялтинцы каждый вечер из окон наблюдают охваченные огнем некогда зеленые горы, а на город спускается смог от горящих лесов. Волонтеры стараются помочь, подвозить воду для ранцевых огнетушителей. Но толку от них мало. Без хорошего напора воды старые деревья потушить невозможно. Обыватели сходятся во мнении, что пожар закончится, когда закончится лес, или начнется дождь.

«Ночью никого нет, и площадь пожара увеличивается. Добровольцы считают, что, пока не будет хорошего дождя, с огнем не справиться.Пожару присвоили статус природной ЧС регионального уровня. Честно говоря, помощь материка не помешала бы.Мы размещаем у себя бесплатно пожарных из других городов Крыма. Одновременно у меня живут энергетики с материка», – написал перебравшийся в Ялту бывший украинский нардеп Олег Царев.

В отличие от Севастополя, где о ходе тушения огня под Балаклавой информировал губернатор Михаил Развожаев, власти республики о самом масштабном пожаре в новой истории Крыма извещают скупо. Дескать, есть оперативный штаб, к нему и вопросы. Когда потушат, тогда можно будет говорить об ущербе, как материальном, так и экологическом. Такую ситуацию объясняют тем, что любая информация на руку врагу. Как будто соцсети и мессенджеры не изобилуют кадрами ялтинского апокалипсиса.

Предыдущий масштабный пожар Ялта пережила в день своего 180-летия. В августе 2018 года вспыхнуло ущелье Уч-Кош. Прибывшие на место спасатели обнаружили полыхающие покрышки, от которых огонь перекинулся на деревья. Возгорание возникло в нескольких точках, и в одной из них удалось задержать поджигателей. Их доставили в полицию, но о поимке официально не сообщили. Тогда пожар удалось потушить за сутки, его площадь составила 26 га.

Есть подозрения, что и нынешний поджог заповедника – не косвенное последствие, а одна из целей дронового террора ВСУ. В начале августа уже полыхал лес в заповедном урочище Инжир возле Севастополя. Вспомним и случай, когда задержанный диверсант признался, что готовил поджог можжевельника, чтобы блокировать дорогу из Судака в поселок Новый Свет. И ещё одно «совпадение»: сейчас – тоже из-за падения БПЛА ВСУ – горит и заповедник «Большой Утриш» в Краснодарском крае.