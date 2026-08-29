После ударов по портам и складам Украина и Россия начнут бить по элеваторам на территории друг друга, чтобы вызвать продовольственный кризис, который заденет и другие страны мира. При этом Россию это коснется в меньшей степени благодаря ее большой территории.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я думаю, что, это ещё не конец по пшенице, потому что весьма вероятно, стороны начнут атаковать элеваторы. И тогда вот действительно будет пшеничный коллапс в мире. Но мы его, конечно, переживём, потому что у нас территория огромная, и пахотных земель пшеницы очень много, и производительность труда, и урожайность в последние годы очень сильно выросла. А вот с Украиной я этого бы не сказал… Продолжение эскалации в Чёрном море и взаимных ударов по гражданским судам, перевозящим зерновые, будут в дальнейшем способствовать росту цен и даже появлению дефицита пшеницы на мировых рынках. Нас это коснётся в меньшей степени, поскольку у нас пшеницы много, и она даже в Западной Сибири выращивается. Так что нам будет полегче, а, в целом – миру будет сложновато», – заявил Живов.

Читайте также: Россия обвалила цены на украинскую аграрку и продолжает выбивать склады, – экономист