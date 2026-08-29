Скоро начнутся удары по элеваторам, – Живов

Анатолий Лапин.  
29.08.2026 11:49
  (Мск) , Севастополь
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Война, Дзен, Зерно, Россия, Украина


После ударов по портам и складам Украина и Россия начнут бить по элеваторам на территории друг друга, чтобы вызвать продовольственный кризис, который заденет и другие страны мира. При этом Россию это коснется в меньшей степени благодаря ее большой территории.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После ударов по портам и складам Украина и Россия начнут бить по элеваторам на...

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«Я думаю, что, это ещё не конец по пшенице, потому что весьма вероятно, стороны начнут атаковать элеваторы. И тогда вот действительно будет пшеничный коллапс в мире. Но мы его, конечно, переживём, потому что у нас территория огромная, и пахотных земель пшеницы очень много, и производительность труда, и урожайность в последние годы очень сильно выросла. А вот с Украиной я этого бы не сказал…

Продолжение эскалации в Чёрном море и взаимных ударов по гражданским судам, перевозящим зерновые, будут в дальнейшем способствовать росту цен и даже появлению дефицита пшеницы на мировых рынках.

Нас это коснётся в меньшей степени, поскольку у нас пшеницы много, и она даже в Западной Сибири выращивается. Так что нам будет полегче, а, в целом – миру будет сложновато», – заявил Живов.

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