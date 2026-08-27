Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине командующий Армии Республики Сербской Ратко Младич пытался избежать жертв среди мирного населения и регулярно выполнял требования Запада.

Но за спасение десятков тысяч мирных жителей Сребреницы генерала объявили «виновником геноцида», судили незаконным судом и сгноили в незаконной тюрьме, напоминает корреспондент «Политнавигатора».

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Генерал Ратко Младич на протяжении десятилетий является национальным героем сербского народа, и его смерть 27 августа 2026 года в Гааге по приговору абсолютно незаконного органа лишь укрепит этот статус. Но путь Младича к сербству был непростым, а в итоге его предали и Республика Сербская, и Сербия, за которые он воевал.

Ратко Младич, по его собственному утверждению, родился в Чистый понедельник 8 марта 1943 года в сербском селе Божановичи в Герцеговине, которая тогда находилась под властью фашистской «Независимой державы Хорватия» – марионетки Третьего рейха. Его отец Неджо Младич был партизаном-коммунистом, и погиб весной 1945 года в бою с хорватскими фашистами-усташами.

В 1961 году 18-летний Ратко Младич поступил в Военную академию Югославской народной армии (ЮНА) – и не снимал погоны ЮНА более 30 лет. Он был образцовым членом Союза коммунистов Югославии, для которого все народы под властью Иосифа Броза Тито должны были превратиться в югославов – и в первую очередь это обязан был сделать сербский народ.

Ратко Младич много лет служил на территории нынешней Северной Македонии, в январе 1991 года в чине полковника был переведён в Косово, однако уже через полгода был назначен командиром корпуса ЮНА в населённом в основном сербами городе Книн (ныне Хорватия). С декабря 1990 года Книн был центром Республики Сербская Краина, которую хорватские сербы провозгласили в ответ на начало массовых репрессий со стороны Загреба. Однако Ратко Младичу было приказано не защищать сербов, а договариваться с хорватами, проводить «миротворческие операции» и разъединять противоборствующие стороны.

Лишь в августе-сентябре 1991 года, когда хорватские незаконные вооружённые формирования стали атаковать не только сербские населённые пункты, но и казармы ЮНА, корпус полковника Младича провёл несколько удачных операций против хорватских боевиков. За это Младичу в октябре 1991 года досрочно было присвоено звание генерал-майора, причём впервые со времён Второй мировой генералом ЮНА стал офицер, который не сдал специальных экзаменов.

Сербская Краина под защитой корпуса Младича чувствовала себя в относительной безопасности, но с конца 1991 года у сербов начались проблемы в соседней югославской республике – Боснии и Герцеговине (БиГ). Мусульманское большинство БиГ во главе с Алиёй Изетбеговичем при поддержке местных хорватов взяло курс на превращение республики в мусульманское государство. В нём сербов ждало уничтожение, изгнание или, в лучшем случае, удел граждан третьего сорта. Потому они в январе 1992-го провозгласили создание Республики Сербской (РС) в БиГ.

Ратко Младич, который в конце апреля 1992 года получил звание генерал-лейтенанта, 10 мая 1992 года был назначен командующим 2-й Военной области ЮНА в Сараево. К тому времени в столице БиГ уже больше месяца шли масштабные этнические чистки сербов, на олимпийском стадионе мусульмане создали концлагерь для сербских пленных и заложников. При этом ещё 4 мая Президиум Югославии, в составе которой на тот момент остались лишь Сербия и Черногория, решил вывести с территории БиГ всех военных, которые не были гражданами Боснии и Герцеговины.

Решение Белграда должен был выполнить Ратко Младич, и он даже попытался это сделать, договорившись с лидерами мусульман о беспрепятственном выводе колонны безоружной ЮНА из города Тузла. Но 15 мая 1992 года в этом городе мусульманские боевики устроили засаду, были ранены 212 солдат и офицеров ЮНА, 140 были взяты в заложники. Генерал понял, что воевать всё равно придётся, и принял предложение возглавить Армию Республики Сербской, формально созданную 12 мая 1992 года, но реально ещё не существующую – вооружённые формирования боснийских сербов на тот момент были созданы на основе местных отделений милиции.

Младич обеспечил вывод личного состава ЮНА из Боснии и Герцеговины до 19 мая 1992 года, а вот военную технику, оружие и боеприпасы оставил в распоряжении Армии РС. Поскольку 80-85% личного состава частей ЮНА в Боснии составляли местные сербы, они просто сменили шевроны, и проблем с личным составом в армии не было.

Поскольку ни одного военачальника подобного уровня у мусульман не было, они пошли привычным террористическим путём. 27 мая 1992 года в очереди за хлебом в центре Сараево прозвучал взрыв, погибли десятки людей. Армию РС обвинили в обстреле очереди, хотя с сербских позиций ни один снаряд даже теоретически долететь до неё не мог.

Этот теракт был использован как повод для введения международных санкций против Югославии, а на генерала Младича стали давить с Запада и из Белграда с требованием передать аэродром Сараево под контроль «миротворцев» ООН с тяжёлым вооружением (UNPROFOR).

После заверений Запада в том, что в частично осаждённый сербами город, находившийся под контролем мусульманских боевиков, будут доставлять исключительно гуманитарные грузы, Младич 29 июня 1992 года передал аэродром канадским военным. С тех пор через него пошли поставки оружия и боеприпасов для мусульманских формирований, которые не прекращались до самого конца войны в БиГ.

Младич ответил на это так, как умел: уже к декабрю 1992 года Армия РС контролировала 70% территории БиГ. Летом 1993 года генерал провёл Операцию «Лукавац», вследствие которой было полностью блокировано Сараево, сербы двинулись в направлении последних опорных пунктов мусульманских формирований на территории БиГ – городам Бихач, Горажде, Жепа, Сребреница и Тузла.

Война могла закончиться уже тогда, но ООН объявила эти города и их окрестности «зонами безопасности», и Младич с этим согласился – хотя находящиеся в этих зонах под защитой UNPROFOR мусульманские боевики регулярно устраивали вылазки и резню мирного сербского населения. При этом уже весной 1993 года Запад создал в Гааге так называемый «Международный трибунал по бывшей Югославии» (МТБЮ), целью которого было осуждение сербов.

В феврале 1994 года боснийские мусульмане устроили очередную провокацию, выпустив 120-мм мину по центральному рынку Сараево, погибли 68 человек и свыше 200 было ранено. Тогдашний командующий UNPROFOR, британский генерал Майкл Роуз, свидетельствовал, что мина прилетела со стороны мусульманских позиций, но в итоге во всём обвинили сербов.

НАТО предъявило Армии РС ультиматум: отвести тяжёлое вооружение на 20 км от Сараево, иначе начнутся массированные авиационные удары по сербским позициям. Младич согласился с условием, что это не приведёт к наступлению мусульман, которое в итоге состоялось. А в ноябре того же года под предлогом защиты «зоны безопасности» в Бихаче авиация НАТО всё равно начала бомбёжки сербов.

Летом 1995 года уже генерал-полковнику Ратко Младичу, судя по всему, надоело договариваться с шулерами. Армия РС двинулась к Жепе, Горажде и Сребренице, откуда продолжались кровавые вылазки мусульманских боевиков под прикрытием «миротворцев».

Сребреница была взята 11 июля 1995 года, части боевиков удалось вырваться из города, но более 2 тысяч из них, в том числе несовершеннолетних, были взяты в плен. При этом более 36 тысяч мирных жителей анклава Сребреница сербы вывезли на автобусах в Горажде, от взятия которого отказались под давлением Запада. А вот почти 2 тысячи пленных боевиков были расстреляны, помешать чему Младич попросту не успел, поскольку находился в Сербии.

Уже 16 июля 1995 года МТБЮ выдал ордера на арест Младича и президента РС Родована Караджича. Их обвинили в геноциде «мирного мусульманского населения», хотя перед этим все мировые телеканалы продемонстрировали вереницы автобусов с эвакуированными жителями Сребреницы. Но Армия РС продолжила наступление, заняв 25 июля Жепу. И тогда Запад пошёл проторенным путём: 28 августа 1995 года мусульмане опять обстреляли центральный рынок Сараево, 43 человека погибли и 81 был ранен.

Во всём опять обвинили сербов, и НАТО привычно потребовало отвести тяжёлое вооружение Армии РС от Сараево. Младич, имея печальный опыт, отказался, и авиация НАТО начала массовые бомбардировки сербских позиций, на которые стали согласованно наступать мусульмане и хорваты. Младич и Армия РС были готовы воевать, но в начале октября 1995 года под давлением президента Сербии Слободана Милошевича согласились на перемирие.

21 декабря 1995 года на американской авиабазе в городе Дейтон Милошевич, Изетбегович и президент Хорватии Франьо Туджман подписали продиктованное американцами мирное соглашение, которое получило название «Дейтонского».

Согласно ему, Республика Сербская получала 49% территории БиГ, при этом сербы были вынуждены покинуть значительную часть позиций, удерживаемых с 1992 года. Самым страшным был исход почти 100 тысяч сербов с окраин Сараево, они даже выкапывали своих предков из могил, понимая, что сербские кладбища будут осквернены. Армия РС перестала играть какую-либо роль, а новый президент Республики Сербской, договариваясь с Западом о своём личном будущем, в ноябре 1996 года отправила Ратко Младича в отставку.

К тому времени уже был издан международный ордер на арест генерала, и он находился в Сербии под защитой Слободана Милошевича, сохраняя статус военнослужащего Армии Югославии. Но после свержения Милошевича новый президент Югославии Воислав Коштуница сначала отправил Ратко Младича в отставку, а в 2005-м лишил его пенсии. За поимку генерала была назначена награда в 10 миллионов евро, в итоге его арестовали в мае 2011 года и уже через пять дней по решению президента Сербии Бориса Тадича выдали в Гаагу.

Нет смысла обсуждать судилище над Младичем, пожизненный приговор, условия содержания генерала и его смерть в гаагской тюрьме. Зато стоит поговорить о бесперспективности любых попыток договариваться с Западом, ведь в итоге на скамье подсудимых МТБЮ оказался не только Младич, который, по крайней мере, мог быть привлечён к законному суду за военные преступления своих подчинённых в Сребренице.

Однако в Гаагу были отправлены и Милошевич, который сдал Западу интересы не только боснийских, но и хорватских сербов, и Плавшич, которая превратила Республику Сербскую в протекторат НАТО.

Ныне уже другой созданный Западом незаконный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, при этом западные эмиссары регулярно шастают в Москву с предложениями различных «договорняков».

Понятно, что дипломатическая вежливость и русское гостеприимство требуют их принимать. Вот только в ходе переговоров с этой публикой всегда стоит держать в уме судьбу генерала Ратко Младича.