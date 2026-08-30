«Стратегия Украины и Запада совершенно не работает!» – иноагент Илларионов

Максим Столяров.  
30.08.2026 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 393
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Стратегия Украины и Запада по истощению России провалилась: ни санкции, ни потуги ВСУ не смогли нанести РФ критический ущерб.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стратегия Украины и Запада по истощению России провалилась: ни санкции, ни потуги ВСУ не...

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«Стратегия, которая используется Украиной и её друзьями в отношении этого лица [Владимира Путина] в течение 4,5 лет, является неработающей.

Потому что стратегия, которой придерживается Украина и её союзники, заключается в нанесении ущерба. В повышении цены для агрессора в ведении этой войны», – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что эта стратегия может быть успешной для многих войн, но сейчас нанести России достаточный ущерб не получается.

«Залужный говорил, что достижение потерь 50 тысяч человек с российской стороны вынудит Путина прекратить военные действия. Гораздо позже Федоров говорил то же.

До этой величины, даже с точки зрения украинского генштаба, пока дело не дошло.

Запад говорит, что нужно повысить издержки с помощью санкций, сокращения экономического потенциала, и так далее. Но на все эти подходы Путин отвечает: «Мы за ценой не постоим».

Следовательно, этот подход является ограниченным. Он может не привести к желаемому результату. Надо найти другую стратегию, которая сможет повлиять на сознание Путина», – призывал нацпредатель.

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English version :: Читать на английском «Стратегия Украины и Запада совершенно не работает!» – иноагент Илларионов

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