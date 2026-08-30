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Стратегия Украины и Запада по истощению России провалилась: ни санкции, ни потуги ВСУ не смогли нанести РФ критический ущерб.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегия, которая используется Украиной и её друзьями в отношении этого лица [Владимира Путина] в течение 4,5 лет, является неработающей. Потому что стратегия, которой придерживается Украина и её союзники, заключается в нанесении ущерба. В повышении цены для агрессора в ведении этой войны», – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что эта стратегия может быть успешной для многих войн, но сейчас нанести России достаточный ущерб не получается.