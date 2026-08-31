В Польше резко ухудшилось отношение к беженцам с Украины, которые в ряде населенных пунктов уже составляют до 25% населения. То, что ещё недавно объявлялось «российской пропагандой», – разгул нацизма и героизация бандеровщины в Киеве, – оказалось правдой.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал польский политолог Томаш Мацейчук.

МИД Польши пообещал последствия, если Зеленский торжественно перезахоронит под Киевом останки Степана Бандеры и Романа Шухевича. Что может предпринять Варшава?

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что на данный момент Польшей правит проукраинская партия Дональда Туска, но даже они вынуждены прислушиваться к общественному мнению, которое в последние время стало настолько антиукраинским, что почти ежедневно слышим про нападения на украинцев в Польше или про словесные конфликты с гражданами Украины. ОУН-УПА, Бандера, Шухевич – для поляков это как красная тряпка для быка – и Туск это понимает, хотя, по моему мнению, для него эта тема лично не имеет никакого значения. Несомненно, атмосфера в Польше радикально изменилась в течение последнего года, что показывают опросы общественного мнения – около 70% поляков выступают против вступления Украины в Евросоюз. Поэтому, если Украина продолжит процесс бандеризации, а ожидать другого развития событий не стоит, Польше придется вводить ответные меры в виде блокировки Украины на ее пути в ЕС и в НАТО, а дальше – экономических санкций в виде жестких квот на импорт украинской продукции в ЕС и отмены безвизового режима между Украиной и ЕС. И тут важный момент – инвесторов, желающих вкладывать свои деньги в Украину, у которой нет шансов вступить в ЕС, будет значительно меньше, а это повлияет на перспективы восстановления этого государства после войны. Больно и несправедливо – подумают украинцы. Да, больно, но, как говорят в России, – за свой базар надо отвечать. У украинцев есть выбор – либо европейская Украина, либо нищая землянка УПА. Смотря на происходящее, Зеленский строит землянку УПА, поэтому украинцам стоит привыкать к нищете и коррупции. Естественно, они потом скажут, что за их нищету отвечают подлые ляхи, но, увы, это их проблема, а не наша.

Как меняются настроения в Польше после начала кризиса вокруг ордена Белого Орла?

Еще недавно в Польше никто не мог подумать, что между Польшей и Украиной вспыхнет такой жесткий конфликт. Еще недавно на критику Украины и Зеленского наши журналисты и политики автоматически отвечали обвинениями в работе на Кремль. Еще недавно по всей Польше висели украинские флаги. Но этого больше нет. И я лично встречаю эти изменения с улыбкой на лице, потому что, когда в 2015 году сообщал про нацистов в ВСУ или про бандеризацию – меня сразу же обвиняли в «российской пропаганде». Сегодня большинство поляков понимают, что нацисты действительно есть, а бандеризацией Украины занимаются не какие-то маргинальные радикалы, но сам президент страны вместе с её парламентом. Про орден Белого Орла, кажется, все уже забыли и перенесли свое внимание на другие острые польско-украинские темы – эксгумации жертв ОУН-УПА на Волыни, перезахоронения ОУНовцев, планы создания бандеровского пантеона героев и планы переноса могилы Бандеры из Мюхнена в Киев. Еще остро стоит тема украинизации Польши. Что поляки понимают под этой формулировкой? Вот возьмем, например, Вроцлав – там уже 25% населения – украинцы. А сейчас самое интересное – когда поляки говорят украинцам, что в Польше надо знать польский язык и желательно общаться на нем, украинцы отвечают, что это шовинизм и фашизм, но, с другой стороны, по их мнению, когда на Украине избивают людей за русский язык – это не фашизм и это не шовинизм. Стараюсь показывать эти моменты польскому обществу с помощью социальных сетей и вижу, что это работает. Все больше поляков понимают лицемерие украинцев. Даже бывает так, что когда-то проукраинские поляки начинают поддерживать обстрелы Украины.

Пример? Несколько дней назад в Киеве сгорел склад нацистского издательства Rainshouse, которое продает книгу «Украинский империализм» и флаги «Великой Украины», согласно которым восточные земли Польши должны входить в состав Украины. Конечно, для антибандеровских поляков такая новость взывает радость – ведь наконец-то кто-то наказал этих ублюдков. Что касается проукраинского лагеря в Польше – от него уже почти ничего не осталось.

Какая ситуация вокруг эксгумации останков жертв Волынской резни? Почему Киев с неохотой выдает разрешения на извлечение останков?

Киев много лет блокировал эксгумации жертв ОУН-УПА по весьма понятной причине – украинцы не хотели, чтобы их герои получили клеймо людоедов, которые массово истребляли женщин, детей и стариков. Много лет украинцы пытались убеждать нас в том, что Волынская резня – провокация НКВД. Я лично встречался с ветеранами УПА и общался на эту тему. Они сказали мне правду – Волынская резня была делом рук ОУН-УПА. Украина начала разрешать эксгумации только после скандала с орденом Белого Орла, чтобы спасать польско-украинские отношения. И тут сразу появилась информация о том, что в рамках раскопок на Волыни нашли массовое захоронение, в котором половина убитых – дети. Как думаете, как это повлияло на отношение к украинцам в Польше? Некоторые поляки не выдерживают и кричат украинцам, чтобы убирались вон из Польши. Бывает, украинцы отвечают, ибо думают, что их никто не тронет, а потом оказывается, что они ошибались, и получаем очередное видео избиения украинца поляками. Эксгумации будут – вопрос, в каком количестве и как быстро будут проходить. Если продолжить работать с такой скоростью, как сейчас, тогда тему эксгумаций доведем до конца через несколько сотен лет, а это, по мнению многих поляков, недопустимо. Жертвы УПА, как любой другой человек, имеют право на нормальные похороны и кресты на своих могилах. Если украинцы считают иначе, тогда им стоит забыть про хорошие отношения с Польшей.

Правда ли, что часть могил разграблена «черными копателями», как заявлял Качиньский?



На Волыни уже десятки лет идут массовые раскопки с целью добычи янтаря. Это не секрет, про это можете прочитать в украинских СМИ, и я эти статьи вместе с фотографиями отправлял в партию Качиньского. Я рад, что, наконец-то, Качиньский решил обратить на это внимание. На фотографиях видны огромные территории, уничтоженные во время поиска янтаря. И дыры там на два, бывает, на три метра. Неоднократно при таких раскопках уничтожались места захоронения, например, солдат Первой мировой войны или польских пограничников 1939 года. Существует большой риск, что так же пострадали множественные места захоронения жертв Волынской резни. Украина не сделала ничего, чтобы защищать останки этих людей.

На фоне всего происходящего – может ли Украина рассчитывать на помощь в экспорте зерна через Польшу в условиях блокады Одессы?

