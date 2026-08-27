Украинский эксперт о проблемах борьбы с русской баллистикой: «Дело не только в нехватке ракет к ПВО»

Игорь Шкапа.  
27.08.2026 19:50
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские ракеты находят слепые зоны, чтоб прорвать украинскую ПВО.

Об этом в эфире видеоблога OSN UA заявил офицер ВВСУ запаса, директор оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Он говорит, что с противодействием баллистике «есть определенные проблемы», умолчав, что Украина на данный момент практически не сбивает ракеты этого типа, а потому просто решила не публиковать эти данные.

«И здесь проблемы не только в отсутствии самих ракет-интерцепторов, потому что враг активно применяет возможность поиска слепых зон средств радиолокации. Давайте вспомним, что у «Пэтриота» средство радиолокации направленного действия. То есть вы условно видите в том секторе, куда вы развернуты», – скзазал Храпчинский.

Он жалуется и на нехватку систем ПВО.

«Каждая система ограничена количеством воздушных целей, которую она может обнаруживать и сопровождать. А когда одновременно летит большое количество целей, компьютеру, стоящему на этой системе, нужно просчитать все траектории перехвата. Это действительно серьезная нагрузка на систему.

Соответственно, когда летит пять ракет, три можем сбить, две мы можем не сбить. Поэтому здесь не только вопрос в самих ракетах. Безусловно, ракеты нужны, но надо говорить об увеличении систем», – рассуждает укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском Украинский эксперт о проблемах борьбы с русской баллистикой: «Дело не только в нехватке ракет к ПВО»

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