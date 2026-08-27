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Российские ракеты находят слепые зоны, чтоб прорвать украинскую ПВО.

Об этом в эфире видеоблога OSN UA заявил офицер ВВСУ запаса, директор оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он говорит, что с противодействием баллистике «есть определенные проблемы», умолчав, что Украина на данный момент практически не сбивает ракеты этого типа, а потому просто решила не публиковать эти данные.

«И здесь проблемы не только в отсутствии самих ракет-интерцепторов, потому что враг активно применяет возможность поиска слепых зон средств радиолокации. Давайте вспомним, что у «Пэтриота» средство радиолокации направленного действия. То есть вы условно видите в том секторе, куда вы развернуты», – скзазал Храпчинский.

Он жалуется и на нехватку систем ПВО.